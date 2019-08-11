с чего всё началось

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg. Это может произойти уже в ближайшее время, и причиной тому является нестабильность на рынке нефти.

Здоровье В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.

Происшествия Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.

Общество Новые правила любительской рыбалки введут в России Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России, о них 7 августа рассказал замминистра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Происшествия Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.

Происшествия Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге Участники конфликта схвачены полицией.

Наука Ученые создали магнитные катушки, которые расщепляют микропластик в океане В новом исследовании ученые описывают нанотехнологии, которые могут справиться с этой проблемой: крошечные магнитные катушки создают химические реакции для разрушения микропластика в океане.

Наука Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант "Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.

Происшествия Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам В своем выступлении на телевидении Сарова Костюков назвал гибель сотрудников горькой утратой для всего ядерного центра и госкорпорации "Росатом", а самих испытателей - национальными героями, пишет ТАСС.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Общество Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.

Культура Байк-шоу в Севастополе посетили более 50 тысяч человек Байк-шоу "Ночных волков" "Тени Вавилона", которое проходит в Севастополе, в первый день посетили более 50 тысяч зрителей.

Единоборства Терновой стал третьим на чемпионате Европы в прыжках в воду с вышки Российский спорстмен Руслан Терновой занял третье место в прыжках с вышки на завершившемся чемпионате Европы по прыжкам в воду.

Технологии Пользование мобильным телефоном ухудшает память у подростков Подростки, которые много разговаривают по телефону и подносят свои мобильные телефоны к правому уху, получают худшие результаты по тесту памяти.

Космос Китайцы успешно запустили первую многоразовую ракету Китайская частная компания LinkSpace совершила запуск многоразовой ракеты RLV-T5 из северо-западной провинции Цинхай.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Политика Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Гаджеты Прошивка MIUI 9.8.10 включает в себя режим «суперэнергосбережения» Китайские источники сообщают, что новая версия прошивки MIUI 9.8.10 для смартфонов Xiaomi получит режим «суперэнергосбережения», который активируется при падении заряда аккумулятора до 10%.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.