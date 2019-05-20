Политика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентстваRT на русском 14:10

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg. По данным агентства, «кондитерский магнат был лишён статуса миллиардера вскоре после избрания в июне 2014 года».
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Порошенко потерял статус миллиардера за время своего президентства

РЕН ТВ15:54

Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg

Газета.Ru12:51

СМИ сообщили о потере Порошенко статуса миллиардера

Известия15:22

Blоomberg узнал о потере Порошенко статуса миллиардера за время правления

РБК14:43

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

RT на русском14:10

Блумберг: Порошенко утратил статус миллиардера за пять лет президентства

РИА Новости15:29

Порошенко обеднел за время президентства

Lenta.ru12:44
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Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Музыка

Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Отгремело "Евровидение-2019", на котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место - как, кстати, и три года назад.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Технологии

В России тестируют виртуальные сим-карты

В России осваивают принципиально новую технологию мобильной связи.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Экс-игрок «Ак Барса» не явился в суд. Его доставят туда принудительно

Бывший игрок хоккейного клуба "Ак Барс" Дмитрий Обухов не явился в суд по делу об избиении девушки, сообщает "Бизнес Online".
Обновлено в 14:47
Происшествия

В Москве задержали члена совета движения за права избирателей «Голос» Романа Удота

Год назад представителя «Голоса» задержали в московском аэропорту по подозрению в краже мобильного телефона у корреспондентки НТВ.
Обновлено в 15:30
Футбол

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Политика

Глава правительства Украины назначил экстренную пресс-конференцию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что проведет в 17:00 в понедельник экстренную пресс-конференцию.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Политика

Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о языковом законе на Украине

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, принятие вышеупомянутого закона означает введение на Украине "языковой инквизиции".
Обновлено в 15:56
Политика

Иран увеличит производство низкообогащенного урана в четыре раза

Иран увеличивает объем производства низкообогащенного урана (3,67%) в четыре раза, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.
Обновлено в 12:18
Наука

Ученые смогли создать самый громкий звук под водой

Обновлено в 04:00
Авто

В России запускают серийное производство электромобилей Zetta

Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Авто

Составлен список самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено вчера в 21:28
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Общество

Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы

В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Гаджеты

Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Футбол

«Анжи» не смог обыграть «Рубин»

В Казани состоялась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи".
Обновлено в 14:28
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено в 09:39
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей

Предложение изымать автомобили за пьяное вождение ведомство разработало в соответствии с концепцией стремления к нулевой смертности в результате ДТП, которая закреплена в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, добавили в МВД.
Обновлено в 12:25
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Политика

Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией

"С чистого листа": Зеленский после инаугурации распустил Верховную Раду "Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации отношений с Россией", — сказал Песков, отметив, что на данный момент Кремль не имеет никаких контактов с новым руководством Незалежной.
Обновлено в 08:29
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