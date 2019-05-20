Экономика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентстваRT на русском вчера в 14:10

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg. По данным агентства, «кондитерский магнат был лишён статуса миллиардера вскоре после избрания в июне 2014 года».
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Петр Порошенко за пять лет работы на посту президента Украины потерял 40% своего капитала

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Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg

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Blоomberg узнал о потере Порошенко статуса миллиардера за время правления

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Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

RT на русскомвчера в 14:10

СМИ сообщили о потере Порошенко статуса миллиардера

Известиявчера в 15:22

Порошенко обеднел за время президентства

Lenta.ruвчера в 12:44
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Политика

В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России

20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика

В Раде назвали возможную дату проведения досрочных выборов

Как отметил по итогам консультации у президента Украины Владимира Зеленского глава Радикальной партии Олег Ляшко, речь идёт о проведении выборов 21 июля.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистов из «Коммерсанта»

Кремль активно следит за увольнением журналистов из газеты «Коммерсант». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг потеряла сознание на ужине в Каннах

Американская актриса Эль Фаннинг неожиданно потеряла сознание во время присутствия на ужине в Каннах.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»

Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Наука

Карта рельефа Арктики показывает изменение в ландшафте

Не только высвобождает в атмосферу, но меняет ландшафт, создавая реальные проблемы для людей.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева подралась с персоналом в санатории

Обновлено в 03:02
Экономика

В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Музыка

Агент Бузовой рассказал о ее участии в «Евровидении-2020»

Обновлено в 03:34
Происшествия

На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели»

Обновлено в 06:20
Общество

Новая резиденция патриарха Кирилла обойдется бюджету в 2,8 млрд рублей

Сумма госконтракта составляет 2,8 млрд рублей, и все работы по проекту находятся под грифом «секретно».
Обновлено в 06:55
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие

Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск

Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
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Путин может провести несколько отпускных дней с Шойгу в Туве

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Кино

Объявлена дата премьеры фильма «Джон Уик 4»

Киностудия Lionsgate анонсировала дату выхода в прокат четвертого фильма из серии "Джон Уик".
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Хоккей

Бусаров продолжит карьеру в московском «Динамо»

Нападающий Георгий Бусаров покидает уфимский "Салават Юлаев" и будет выступать за московское "Динамо", сообщается на официальном сайте клуба КХЛ из Башкортостана.
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Здоровье

Названа основная причина болезней сердца у женщин

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Политика

Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти

Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала новорожденных щенков

Обновлено в 05:28
Происшествия

Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

Обновлено в 04:55
Происшествия

Российские младшеклассники отравились крысиным ядом

Тринадцать учеников второго класса школы в райцентре Чаны Новосибирской области отравились крысиным ядом, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 01:55
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