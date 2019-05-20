Экономика
Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентстваRT на русском вчера в 14:10
Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg. По данным агентства, «кондитерский магнат был лишён статуса миллиардера вскоре после избрания в июне 2014 года».
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Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар
Обновлено в 02:49
Хоккей
Майкл Пелино покидает «Авангард»
Обновлено в 02:57
Общество
The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд
Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников
Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:28
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Политика
США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»
Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
Обновлено в 05:12
Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиян
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android операционной системой Hongmeng
Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которой хотят заменить Android, информирует Huawei Central.
Обновлено в 00:58
Происшествия
ФСБ просит продлить арест Уилана, обвиняемого в шпионаже против РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России просит продлить арест гражданина США и ряда других государств Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже против РФ.
Обновлено в 05:42
Футбол
Футболиста курского «Авангарда» подозревают в употреблении допинга
Полузащитника курского «Авангарда» Дмитрия Коробова подозревают в употреблении допинга. Об этом сообщает портал Sports.ru.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе заинтриговал фанатов снимком с младенцем
Обновлено в 03:38
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Хоккей
Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, кто займёт место в воротах национальной команды в матче со Швецией на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 05:39
Политика
Ляшко потроллил Зеленского, приехав в Раду на велосипеде
Обновлено в 03:41
Общество
В Екатеринбурге демонтировали забор на месте строительства храма
В Екатеринбурге демонтировали забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:14
Авто
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
На ЧФ сформировали экипаж новейшего тральщика «Владимир Емельянов»
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты, заявили в Кремле
Об увеличении зарплат чиновникам администрации президента и аппарата правительства РФ речь не идет, им лишь вернули урезанные несколькими годами ранее в связи с дефицитом бюджета 10% заработной платы, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36
Общество
Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками»
Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.
Обновлено в 04:35
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Устроившему стрельбу в Крайстчерче предъявили обвинения в терроризме
Устроившему стрельбу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентону Тарранту предъявили обвинения в терроризме, сообщает полиция страны.
Обновлено в 03:22
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Игры
Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5
Японская компания Sony анонсировала, что новая игровая консоль PlayStation 5 окажется более захватывающей, а также удивит своими возможностями.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализовать
Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализовать.
Обновлено вчера в 11:48