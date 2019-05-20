Экономика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентстваRT на русском вчера в 14:10

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg. По данным агентства, «кондитерский магнат был лишён статуса миллиардера вскоре после избрания в июне 2014 года».
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Петр Порошенко за пять лет работы на посту президента Украины потерял 40% своего капитала

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Блумберг: Порошенко утратил статус миллиардера за пять лет президентства

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Порошенко обеднел за время президентства

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Blоomberg узнал о потере Порошенко статуса миллиардера за время правления

РБКвчера в 14:43

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

RT на русскомвчера в 14:10

Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg

Газета.Ruвчера в 12:51

СМИ сообщили о потере Порошенко статуса миллиардера

Известиявчера в 15:22
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 05:17
Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Обновлено в 02:49
Хоккей

Майкл Пелино покидает «Авангард»

Обновлено в 02:57
Общество

The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд

Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников

Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:28
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Политика

США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»

Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
Обновлено в 05:12
Экономика

Счетная палата сомневается в росте доходов россиян

В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android операционной системой Hongmeng

Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которой хотят заменить Android, информирует Huawei Central.
Обновлено в 00:58
Происшествия

ФСБ просит продлить арест Уилана, обвиняемого в шпионаже против РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России просит продлить арест гражданина США и ряда других государств Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже против РФ.
Обновлено в 05:42
Футбол

Футболиста курского «Авангарда» подозревают в употреблении допинга

Полузащитника курского «Авангарда» Дмитрия Коробова подозревают в употреблении допинга. Об этом сообщает портал Sports.ru.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе заинтриговал фанатов снимком с младенцем

Обновлено в 03:38
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Хоккей

Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, кто займёт место в воротах национальной команды в матче со Швецией на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 05:39
Политика

Ляшко потроллил Зеленского, приехав в Раду на велосипеде

Обновлено в 03:41
Общество

В Екатеринбурге демонтировали забор на месте строительства храма

В Екатеринбурге демонтировали забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:14
Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

На ЧФ сформировали экипаж новейшего тральщика «Владимир Емельянов»

Обновлено вчера в 05:59
Политика

Чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты, заявили в Кремле

Об увеличении зарплат чиновникам администрации президента и аппарата правительства РФ речь не идет, им лишь вернули урезанные несколькими годами ранее в связи с дефицитом бюджета 10% заработной платы, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36
Общество

Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками»

Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.
Обновлено в 04:35
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Устроившему стрельбу в Крайстчерче предъявили обвинения в терроризме

Устроившему стрельбу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентону Тарранту предъявили обвинения в терроризме, сообщает полиция страны.
Обновлено в 03:22
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Игры

Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5

Японская компания Sony анонсировала, что новая игровая консоль PlayStation 5 окажется более захватывающей, а также удивит своими возможностями.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализовать

Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализовать.
Обновлено вчера в 11:48
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