Политика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентстваRT на русском 14:10

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg. По данным агентства, «кондитерский магнат был лишён статуса миллиардера вскоре после избрания в июне 2014 года».
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Blоomberg узнал о потере Порошенко статуса миллиардера за время правления

РБК14:43

Блумберг: Порошенко утратил статус миллиардера за пять лет президентства

РИА Новости15:29

СМИ сообщили о потере Порошенко статуса миллиардера

Известия15:22

Совокупный капитал Петра Порошенко за время его работы президентом Украины уменьшился почти вдвое

Эхо Москвы18:04

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

RT на русском14:10

Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg

Газета.Ru12:51

Порошенко обеднел за время президентства

Lenta.ru12:44
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Политика

В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Кино

Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Космос

Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана

Новая модель действительно выглядит убедительнее большинства предыдущих: с ее помощью можно объяснить не только то, как небольшой Плутон, несмотря на умеренное тепло от своего ядра, миллиарды лет сохраняет жидкий океан, но и то, почему при этом толщина его ледяной коры так значительно колеблется и, соответственно, почему у него столь сложный рельеф.
Обновлено в 13:33
Футбол

«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб

Обновлено в 09:02
Происшествия

Суд прекратил дело против учительницы‐«экстремистки» из Новосибирска

Болотнинский районный суд в Новосибирске прекратил дело против школьной учительницы Натальи Оганисян, которую подозревали в экстремизме за высказывания в адрес матери одного из своих учеников.
Обновлено в 14:52
Политика

Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом в Британии

Британский принц Чарльз согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ходе его грядущего визита в Великобританию в июне, сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 15:36
Кино

Появился новый постер «Однажды в Голливуде» Тарантино

Обновлено вчера в 18:45
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено в 17:02
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Здоровье

Опасные болезни без симптомов назвали врачи

Врачи назвали своим пациентам опасные болезни без симптомов. Среди них, к примеру, атеросклероз сосудов, пишет «Колмово.ру».
Обновлено в 07:29
Гаджеты

Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android

Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено в 15:28
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной, сообщили СМИ

Обновлено в 10:12
Экономика

Названа средняя зарплата в Москве за начало 2019 года

По итогам I квартала 2019 года поступление НДФЛ в бюджет Москвы возросло на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 195,2 миллиардов рублей, уточнил Тихонов.
Обновлено в 09:42
Политика

Кадыров после слов Зеленского о Крыме: вынужден разочароваться в вас

Обновлено в 11:45
Футбол

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие

В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» на юге России покажут 10 тыс. единиц вооружения и военной техники

Более 10 тыс. единиц военной техники и вооружения продемонстрируют военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) на выставочных площадках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2019" в конце июня.
Обновлено в 17:20
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено в 13:39
Экономика

Модернизация ТЭС Дальнего Востока нуждается в конкуренции

Отсутствие конкуренции при распределении государственных заказов на модернизацию старых и строительство новых теплоэлектростанций в дальневосточных регионах в пятилетней перспективе может привести к увеличению бюджетных затрат на энергообеспечение Дальнего Востока на 90 млрд рублей в год, полагают эксперты агентства «Vygon Consulting».
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллучи переплюнула знаменитую мать

Еще в апреле стало известно, что дочь Моники Беллучи подписала контракт с модным домом Dolce&Gabbana.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
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