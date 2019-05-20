Политика
Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентстваRT на русском 14:10
Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg. По данным агентства, «кондитерский магнат был лишён статуса миллиардера вскоре после избрания в июне 2014 года».
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Политика
В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей
Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Космос
Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана
Новая модель действительно выглядит убедительнее большинства предыдущих: с ее помощью можно объяснить не только то, как небольшой Плутон, несмотря на умеренное тепло от своего ядра, миллиарды лет сохраняет жидкий океан, но и то, почему при этом толщина его ледяной коры так значительно колеблется и, соответственно, почему у него столь сложный рельеф.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб
Обновлено в 09:02
Происшествия
Суд прекратил дело против учительницы‐«экстремистки» из Новосибирска
Болотнинский районный суд в Новосибирске прекратил дело против школьной учительницы Натальи Оганисян, которую подозревали в экстремизме за высказывания в адрес матери одного из своих учеников.
Обновлено в 14:52
Политика
Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом в Британии
Британский принц Чарльз согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ходе его грядущего визита в Великобританию в июне, сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 15:36
Кино
Появился новый постер «Однажды в Голливуде» Тарантино
Обновлено вчера в 18:45
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено в 17:02
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Здоровье
Опасные болезни без симптомов назвали врачи
Врачи назвали своим пациентам опасные болезни без симптомов. Среди них, к примеру, атеросклероз сосудов, пишет «Колмово.ру».
Обновлено в 07:29
Гаджеты
Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android
Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено в 15:28
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве за начало 2019 года
По итогам I квартала 2019 года поступление НДФЛ в бюджет Москвы возросло на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 195,2 миллиардов рублей, уточнил Тихонов.
Обновлено в 09:42
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» на юге России покажут 10 тыс. единиц вооружения и военной техники
Более 10 тыс. единиц военной техники и вооружения продемонстрируют военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) на выставочных площадках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2019" в конце июня.
Обновлено в 17:20
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено в 13:39
Экономика
Модернизация ТЭС Дальнего Востока нуждается в конкуренции
Отсутствие конкуренции при распределении государственных заказов на модернизацию старых и строительство новых теплоэлектростанций в дальневосточных регионах в пятилетней перспективе может привести к увеличению бюджетных затрат на энергообеспечение Дальнего Востока на 90 млрд рублей в год, полагают эксперты агентства «Vygon Consulting».
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллучи переплюнула знаменитую мать
Еще в апреле стало известно, что дочь Моники Беллучи подписала контракт с модным домом Dolce&Gabbana.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09