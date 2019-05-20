Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентстваRT на русском 14:10

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg. По данным агентства, «кондитерский магнат был лишён статуса миллиардера вскоре после избрания в июне 2014 года».

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

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