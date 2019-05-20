Политика
Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентстваRT на русском 14:10
Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg. По данным агентства, «кондитерский магнат был лишён статуса миллиардера вскоре после избрания в июне 2014 года».
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Политика
Президент Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Хоккей
Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ
Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.
Обновлено в 16:53
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Политика
В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей
Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Футбол
Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»
Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали
Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Культура
Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»
Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 08:01
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено 18 мая в 18:27
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Гаджеты
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.
Обновлено в 07:31
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Небензя заявил о введении «языковой инквизиции» на Украине
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации заявил, что на Украине вводится "языковая инквизиция".
Обновлено в 15:47
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика
Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Политика
Сторонники Пашиняна начали блокировать здания судов в Ереване
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна утром в понедельник, 20 мая, начали блокировать входы и выходы зданий судов в Ереване.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки
Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Космос
Созданный в России спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K
Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный РКК "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К, сообщила британская компания Sen, которая произвела видеосистему.
Обновлено в 11:36
Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31