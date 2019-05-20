Политика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентстваRT на русском 14:10

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg. По данным агентства, «кондитерский магнат был лишён статуса миллиардера вскоре после избрания в июне 2014 года».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Совокупный капитал Петра Порошенко за время его работы президентом Украины уменьшился почти вдвое

Эхо Москвы18:04

Блумберг: Порошенко утратил статус миллиардера за пять лет президентства

РИА Новости15:29

Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg

Газета.Ru12:51

Blоomberg узнал о потере Порошенко статуса миллиардера за время правления

РБК14:43

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

RT на русском14:10

СМИ сообщили о потере Порошенко статуса миллиардера

Известия15:22

Порошенко обеднел за время президентства

Lenta.ru12:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
Политика

Бовт: «Москва не хочет давать Зеленскому никаких авансов»

Владимир Путин поздравит своего украинского коллегу не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:33
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Пожар на складе пиломатериалов в Томске потушен спустя 17 часов

Крупный пожар на складе пиломатериалов на севере Томска полностью ликвидирован спустя почти 17 часов; в тушении пожара были задействованы 28 единиц техники, пожарный поезд, катер Томской судоходной компании и 86 человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 21:37
Происшествия

В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по адресу: ул. Ботаническая спасены 15 человек», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 21:18
Армия и оружие

Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования

Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено в 17:51
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено в 19:43
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Сборная Швеции переиграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:41
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Культура

Генеральным продюсером телеканала «Супер» назначена Ксения Собчак

Главной задачей нового продюсера станет программное наполнение канала и развитие ряда проектов Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала "Супер".
Обновлено в 08:39
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что американская сторона готова к переговорам с Ираном, но решение зависит от Тегерана.
Обновлено в 19:32
Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты США в понедельник потерпел крушение в районе города Хэйвлок в штате Северная Каролина, сообщили в командовании воинской части.
Обновлено в 20:58
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Политика

В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Экономика

Россиян предупредили о незначительном росте цен на отдых в Турции

По словам руководителя федерации отельеров страны Османа Айыка, в новом сезоне ожидается небольшое повышение цен на отдых в Турции для российских туристов.
Обновлено в 21:18
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей

О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

Обновлено в 20:49
Авто

На базе электрического пикапа Rivian R1T построили туристический автомобиль

На базе электрического пикапа Rivian R1T был построен туристический автомобиль.
Обновлено в 13:02
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Политика

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы

Обновлено в 16:57
Политика

Абхазская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста

Обновлено в 20:03
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Авто

АвтоВАЗ массово отзывает Lada Largus

Концерн АвтоВАЗа официально объявил об отзыве автомобилей Lada Largus, так речь идет о моделях, которые были реализованы с ноября 2017 года.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Россиянин утонул на озере в Финляндии

Россиянин погиб на озере в Финляндии после того, как перевернулась лодка, в которой он находился.
Обновлено в 17:33
Общество

Три завещания певицы Ареты Франклин обнаружили в США

Обновлено в 21:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное