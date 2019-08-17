Энергетика

Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций СШАГазета.Ru 03:14

Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Китай временно отказался от закупок нефти в Венесуэле из-за угрозы американских санкций

Эхо Москвы04:00

Bloomberg сообщил об отказе Китая от нефти из Венесуэлы из-за санкций США

РБК02:36

Bloomberg: китайская CNPC отменила поставку около 5 млн баррелей венесуэльской нефти

ТАССвчера в 15:47

Китай отменил поставку венесуэльской нефти из-за американских санкций

Взгляд.рувчера в 15:59

Пекин решил пока не покупать нефть у Венесуэлы

REGNUMвчера в 17:33

СМИ узнали об отказе китайской компании от поставок венесуэльской нефти

Московский Комсомолецвчера в 17:06

Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США

Газета.Ru03:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:26, Ашберн
Происшествия

В Перми автобус врезался в здание

Обновлено в 09:16
Авто

83% россиян используют автомобили не только по назначению

Как рассказали в ходе опроса автомобилисты, они используют свою машину не только по назначению. В частности, так ответили 83% респондентов.
Обновлено в 08:51
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Политика

Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Транспорт

В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой

Обновлено в 08:35
Футбол

Тамбов — Краснодар 0:2

Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель, скауты ЦСКА просматривают на этой встрече защитника тамбовского клуба Седрика Гогуа.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Второго пилота аварийно севшего Airbus A321 выписали из больницы

Второй пилот аэробуса A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку на поле в Подмосковье, Георгий Мурзин выписан из больницы и проходит лечение амбулаторно, сообщил в субботу ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.
Обновлено в 07:56
Волейбол

Тренеру женской сборной РФ по волейболу грозит дисквалификация

Решение о наказании тренера будет принято дисциплинарной комиссией Международной федерации волейбола (FIVB), заседание которой состоится 20 августа.
Обновлено в 10:57
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»

25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено в 10:46
Наука

Ученый пролетел сквозь грозовое облако, образовавшееся в результате пожара

Хотя ученые имеют довольно хорошее представление о том, какие вулканы выбрасывают пепел в стратосферу и как эти частицы могут охладить планету, они очень мало знают об устройстве облаков, что ограничивает знания о том, как они могут влиять на атмосферу и климат Земли.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны

В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.
Обновлено в 07:26
Политика

Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал свой отпуск по медицинским причинам и был отправлен в Люксембург, где ему будет проведена срочная операция, говорится в сообщении Еврокомиссии.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Зеленский лично проконтролирует расследование пожара в отеле Одессы

Обновлено в 06:46
Происшествия

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Политика

В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17

Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Общество

Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе

Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб человек

По предварительным данным, в ДТП попали пять автомобилей. В результате восемь человек пострадали, один погиб.
Обновлено в 09:41
Авто

BMW Vision M Next презентовали в США

Согласно официальной информации, новый BMW Vision M Next встанет на конвейер в начале 2023 года.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Политика

Дроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской Аравии

Обновлено в 06:18
Происшествия

В Канаде женщина выжила после падения с высоты 1,5 км

Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Обновлено в 04:09
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

Обновлено в 05:46
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы

Елизавета II уже предупредила супругу принца Гарри, что запрещает ей носить модные сейчас потертые джинсы во время отдыха в шотландской резиденции.
Обновлено в 10:50
Авто

УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями

На сей раз Ульяновский автозавод вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469.
Обновлено в 08:17
Общество

Портал «Узнай Москву» составил топ авиационных достопримечательностей

Обновлено в 09:27
Происшествия

Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное