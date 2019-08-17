Энергетика

Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций СШАГазета.Ru 03:14

Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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