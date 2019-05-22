Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа БезосаКоммерсантъ вчера в 06:23

Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох. Традиционно для подобных сравнений аналитики пересчитывают размеры благосостояния, основываясь на колебаниях курса валют.
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Назван самый богатый человек в истории

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Bloomberg назвало самого богатого человека в истории

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Рокфеллер обогнал нынешних богачей

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Bloomberg сравнил состояния современных миллиардеров и магнатов ХХ века

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Bloomberg сравнил состояние Безоса с богатством Рокфеллера и Вандербильта

РБКвчера в 02:24
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Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев

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Адвокат бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили сообщил, что направил в администрацию украинского президента Владимира Зеленского письмо своего клиента с просьбой вернуть ему гражданство этой страны.
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Обновлено вчера в 17:57
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Порошенко считает уголовное дело против него попыткой оправдать Россию

Заведение уголовного дела против Петра Порошенко по инциденту в Керченском проливе — попытка снять ответственность с России, 22 мая заявил экс-президент Украины, передает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 15:32
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Huawei заменит Android собственной операционной системой

Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено 21 мая в 05:01
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Таких Патриотов вы не видели: 9 необычных версий УАЗа

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Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
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Обновлено вчера в 22:45
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Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

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Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

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В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
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Общество

Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ

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Общество

Сотрудники McDonald’s в США пожаловались на домогательства

В США 25 сотрудниц ресторанов McDonald's заявили, что подвергались сексуальным домогательствам на работе со стороны руководства.
Обновлено вчера в 19:16
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
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Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году

"По результатам ежегодного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в 2017 году количество неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018 году – 4%. Наблюдается тенденция к увеличению нестандартных результатов", - говорится в сообщении.
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Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
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