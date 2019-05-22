Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа БезосаКоммерсантъ 06:23

Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох. Традиционно для подобных сравнений аналитики пересчитывают размеры благосостояния, основываясь на колебаниях курса валют.

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