Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа БезосаКоммерсантъ 06:23
Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох. Традиционно для подобных сравнений аналитики пересчитывают размеры благосостояния, основываясь на колебаниях курса валют.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 20:15, Ашберн
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Обновлено в 09:20
Экономика
На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей
Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес
Ани Лорак: «У меня новая жизнь и любовь»
Обновлено в 17:20
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
США направили Турции ультиматум в связи с покупкой С-400
Власти США направили Турции ультиматум, в котором потребовали в течение двух недель отказаться от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Нант» сменил логотип и представил домашнюю форму на сезон-2019/20
Футбольный клуб «Нант» представил новую клубную эмблему, а также домашнюю форму на следующий сезон.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Экономика
Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
Обновлено в 18:45
Общество
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Здоровье
В Волгограде идет обновление детских поликлиник
Создание комфортных условий проходит при поддержке еще одной программы – «Улучшение материально-технической базы детских поликлиник».
Обновлено в 13:43
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Соловьев осадил украинца, рассуждающего о захвате Донбасса
В эфире авторской передачи телеведущего Владимира Соловьева украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что Вооруженные силы Украины могут "взять Донбасс за считанные дни".
Обновлено в 15:03
Здоровье
Названы продукты, портящие зрение
Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Общество
Сотрудники McDonald’s в США пожаловались на домогательства
В США 25 сотрудниц ресторанов McDonald's заявили, что подвергались сексуальным домогательствам на работе со стороны руководства.
Обновлено в 19:16
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками.
Обновлено в 19:53
Политика
Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 04:15
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Общество
Россияне назвали своих идеальных соседей
Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193).
Обновлено в 08:25
Общество
Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Политика
Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совете безопасности (СБ) ООН.
Обновлено в 05:25
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Экономика
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама
Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Космос
Полеты в космос могут стать причиной повреждения суставов
Американские исследователи сообщили, что к числу уже известных возможных проблем со здоровьем из-за длительного пребывания в космическом пространстве можно отнести проблемы с суставами.
Обновлено в 19:16