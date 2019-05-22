Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа БезосаКоммерсантъ 06:23

Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох. Традиционно для подобных сравнений аналитики пересчитывают размеры благосостояния, основываясь на колебаниях курса валют.
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Рокфеллер обогнал нынешних богачей

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Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

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Bloomberg назвало самого богатого человека в истории

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Bloomberg сравнил состояния современных миллиардеров и магнатов ХХ века

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Bloomberg сравнил состояние Безоса с богатством Рокфеллера и Вандербильта

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Медведев: товарооборот России и Вьетнама достиг рекордных показателей

Обновлено в 10:00
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Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) настаивает на сохранении бокса в программе Олимпийских игр-2020, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:43
Политика

На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар

Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Наука

Британские учёные усомнились во вреде соцсетей

Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.
Обновлено в 06:37
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Чемпионат России по фигурному катанию 2020 года пройдет в Красноярске

Обновлено в 11:00
Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Обновлено в 11:01
Экономика

Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики

Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции.
Обновлено в 06:01
Экономика

Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ — проблемного заемщика банка.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе

На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Невеста Роналду показала располневшую фигуру на дорожке Канн

Поклонники были разочарованы даже не тем, как выглядит Родригес (в конце концов, пара лишних сантиметров делают ее фигуру лишь аппетитнее), а тем, что в своем Instagram невеста Роналду показывает совсем другое тело.
Обновлено в 00:15
Экономика

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию

Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Энергетика

ФАС посоветовала нефтяникам увеличить продажи топлива на внутренний рынок

С 15 апреля по 15 мая цены на бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 23%, на бензин Аи-95 — 18,5%, дизельное топливо — 2,5%. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов считает, что ситуация на топливном рынке может привести к резкому росту оптовых и розничных цен на бензин.
Обновлено в 12:57
Интернет

Браузер Tor вышел для устройств на Android

Анонимный браузер Tor официально вышел на Android. Его тестировали с сентября 2018 года.
Обновлено в 08:13
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Шестун решил прекратить голодовку

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Общество

Сотрудников McDonald’s обвиняют в сексуальных домогательствах в США

ИА «Ореанда-Новости» В США сотрудников сети ресторанов McDonald's обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении их коллег, об этом сообщает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:58
Технологии

Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки

Обновлено в 08:45
Кино

Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»

Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.
Обновлено в 11:07
Общество

Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.
Обновлено в 07:59
Финансы

Поводов для продолжения роста российского рынка акций нет

Да, весь день неплохо росли американские фьючерсы, а потом и акции, и это во многом стало драйвером подъема российского рынка.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота

Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Общество

Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Авто

В сети рассекретили новый Opel Corsa

В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Политика

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Происшествия

На Ставрополье самолет Ан-2 загорелся при взлете

Около трех часов дня 22 мая в поселке Журавском Ставропольского края самолет Ан-2 при попытке взлета выкатился за приделы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток

Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Общество

В Перми омбудсмен пожалуется на завышенный проходной балл для девочек

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила РБК, что направит обращение в департамент образования Перми из-за ситуации в гимназии №4, где установили неравные проходные баллы для мальчиков и девочек.
Обновлено в 12:40
Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
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Джон Дэвисон Рокфеллер
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Джефф Безос
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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