Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа БезосаКоммерсантъ 06:23
Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох. Традиционно для подобных сравнений аналитики пересчитывают размеры благосостояния, основываясь на колебаниях курса валют.
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Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) настаивает на сохранении бокса в программе Олимпийских игр-2020, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:43
Политика
На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар
Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Наука
Британские учёные усомнились во вреде соцсетей
Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.
Обновлено в 06:37
Экономика
Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики
Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции.
Обновлено в 06:01
Экономика
Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ — проблемного заемщика банка.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Невеста Роналду показала располневшую фигуру на дорожке Канн
Поклонники были разочарованы даже не тем, как выглядит Родригес (в конце концов, пара лишних сантиметров делают ее фигуру лишь аппетитнее), а тем, что в своем Instagram невеста Роналду показывает совсем другое тело.
Обновлено в 00:15
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Энергетика
ФАС посоветовала нефтяникам увеличить продажи топлива на внутренний рынок
С 15 апреля по 15 мая цены на бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 23%, на бензин Аи-95 — 18,5%, дизельное топливо — 2,5%. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов считает, что ситуация на топливном рынке может привести к резкому росту оптовых и розничных цен на бензин.
Обновлено в 12:57
Интернет
Браузер Tor вышел для устройств на Android
Анонимный браузер Tor официально вышел на Android. Его тестировали с сентября 2018 года.
Обновлено в 08:13
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Общество
Сотрудников McDonald’s обвиняют в сексуальных домогательствах в США
ИА «Ореанда-Новости» В США сотрудников сети ресторанов McDonald's обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении их коллег, об этом сообщает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:58
Кино
Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»
Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.
Обновлено в 11:07
Общество
Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.
Обновлено в 07:59
Финансы
Поводов для продолжения роста российского рынка акций нет
Да, весь день неплохо росли американские фьючерсы, а потом и акции, и это во многом стало драйвером подъема российского рынка.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Общество
Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Авто
В сети рассекретили новый Opel Corsa
В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Политика
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Происшествия
На Ставрополье самолет Ан-2 загорелся при взлете
Около трех часов дня 22 мая в поселке Журавском Ставропольского края самолет Ан-2 при попытке взлета выкатился за приделы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Общество
В Перми омбудсмен пожалуется на завышенный проходной балл для девочек
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила РБК, что направит обращение в департамент образования Перми из-за ситуации в гимназии №4, где установили неравные проходные баллы для мальчиков и девочек.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37