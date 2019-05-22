Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа БезосаКоммерсантъ 06:23

Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох. Традиционно для подобных сравнений аналитики пересчитывают размеры благосостояния, основываясь на колебаниях курса валют.
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Назван самый богатый человек в истории

РИА Новости09:00

Назван самый богатый человек в истории

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Bloomberg назвало самого богатого человека в истории

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Рокфеллер обогнал нынешних богачей

Lenta.ru04:20

Bloomberg сравнил состояния современных миллиардеров и магнатов ХХ века

Ведомости03:20

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Коммерсантъ06:23

Bloomberg сравнил состояние Безоса с богатством Рокфеллера и Вандербильта

РБК02:24
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Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Общество

Сотрудников McDonald’s обвиняют в сексуальных домогательствах в США

ИА «Ореанда-Новости» В США сотрудников сети ресторанов McDonald's обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении их коллег, об этом сообщает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:58
Музыка

Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein

Отечественный рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил клип, напоминающий видеоработы группы Rammstein.
Обновлено в 04:30
Общество

Улюкаев опроверг данные о разводе с женой

Обновлено в 10:36
Общество

Беглов пообещал сделать Петербург удобнее

Власти Санкт-Петербурга будут расширять программы доступной комфортной среды для инвалидов, заявил врио главы города Александр Беглов на расширенном заседании Координационного совета по делам инвалидов.
Обновлено в 12:15
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Авто

Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Интернет

В мессенджере WhatsApp появится реклама

В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Обновлено в 11:21
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 23 мая

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 23 мая из-за ветра и грозы.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку

Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Ракетные войска стратегического назначения начали получать комплексы "Авангард", заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.
Обновлено в 07:33
Финансы

Минфин США предупредил о скором достижении лимита госдолга

Глава Минфина США Стивен Мнучин предупредил конгресс о достижении лимита на государственный долг к концу лета.
Обновлено в 11:02
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

21 мая стало известно, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко.
Обновлено в 10:15
Общество

Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Кино

Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов

Обновлено в 08:07
Общество

В пермской гимназии проходные баллы оказались разными для девочек и мальчиков

В пермской гимназии №4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс, сообщает местное издание 59.ru.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Со счетов Элины Быстрицкой пропали 38 миллионов рублей

Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи перевоплотилась в блондинку ради новой фотосессии

Итальянская актриса Моника Беллуччи перевоплотилась в блондинку ради участия в новой фотосессии.
Обновлено в 12:16
Культура

Ксения Собчак выпустила интервью с Ларсом фон Триером

Обновлено в 09:00
Политика

Зеленский назначил главу «Слуги народа» первым замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба и главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова на должность первого замглавы Службы безопасности страны.
Обновлено в 06:30
Интернет

Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде

Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.
Обновлено в 07:53
Общество

Игорь Руденя в интервью телеканалу «Мир 24» объяснил, почему мусорные полигоны перешли в собственность Тверской области

Отвечая на вопрос журналиста о реализации национального проекта «Экология», глава тверского региона рассказал, как Тверская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Обновлено в 08:13
Энергетика

Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США

Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено в 12:06
Происшествия

В Польше смерч разрушил больше сотни зданий

Сильный смерч прошел по территории Польши в районе Войцехов близ города Люблина. Разрушены 120 зданий, 42 из них — жилые дома.
Обновлено вчера в 20:14
Общество

В рамках программы «Подари лес другу!» на Ольхоне высадят 84 тысячи сеянцев сосны

В целом до конца месяца на участке площадью 21 гектар планируют высадить 84 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.
Обновлено в 11:06
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Американский предприниматель, филантроп, первый официальный долларовый миллиардер в истории человечества. В 1870 году основал компанию Standard Oil и управлял ею до своего официального выхода на пенсию в 1897 году.
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Джефф Безос
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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