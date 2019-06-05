Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золотаАргументы и Факты 00:20
Сообщается, что оппозиция просит банк вывести на недоступные Мадуро счета разницу в цене металла суммой 120 млн долларов Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота, оставленного в качестве залога по кредиту 2016 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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