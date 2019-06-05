Экономика

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота ВенесуэлыКомсомольская правда вчера в 21:28

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, потому что официальный Каракас не платит долги по взятому в 2016 году кредиту, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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