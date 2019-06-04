Экономика

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золотаТАСС 15:55

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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