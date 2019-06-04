Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золотаВедомости вчера в 17:48

Как отмечает Bloomberg, Венесуэла перестала исполнять условия соглашения — не выплачивала проценты за пользование кредитом. В результате банк решил досрочно прекратить действие соглашения (оно истекало в 2021 г.) и конфисковать золото. Представители Deutsche Bank отказались комментировать ситуацию.

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Экономика Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».

Общество 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.

Политика Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта по внешним долгам.

Политика Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения по поводу квалифицированности советников президента США Дональда Трампа.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Футбол Легенда «Арсенала» Юнгберг станет помощником Эмери Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Швеции Фредерик Юнгберг войдет в тренерский штаб Унаи Эмери.

Политика Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Шоу-бизнес Бузова повторила образ Джей Ло в новом клипе Пользователи обвиняют поющую ведущую в наглом плагиате. Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица».

Политика Бойко может возглавить объединенную оппозицию на юго-востоке Украины Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в партиях, единый список может возглавить Юрий Бойко, поскольку почти 12% голосов по итогам президентских выборов делают его фактически безальтернативным номером один среди оппозиционеров.

Происшествия В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Кино «Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом на IMDb Сериал «Чернобыль» обогнал по популярности ряд знаменитых телешоу, став самым рейтинговым телепроектом всех времён.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".

Происшествия Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Политика На акцию протеста за отставку премьера вышли 120 тысяч жителей Праги Самым крупным митингом последних 30 лет стала акция, на которую собрались более 120 тысяч чехов.

Армия и оружие В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35 Пресс-служба 6-го флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.

Культура Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Футбол Сборная Мали обыграла Аргентину и вышла в 1/4 финала молодежного ЧМ-2019 Молодежная сборная Мали до 20 лет по футболу обыграла сверстников из Аргентины и вышла в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, сообщает "Советский спорт".