Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золотаВедомости вчера в 17:48
Как отмечает Bloomberg, Венесуэла перестала исполнять условия соглашения — не выплачивала проценты за пользование кредитом. В результате банк решил досрочно прекратить действие соглашения (оно истекало в 2021 г.) и конфисковать золото. Представители Deutsche Bank отказались комментировать ситуацию.
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Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
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Общество
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Экономика
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Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».
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Общество
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В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
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Политика
Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта по внешним долгам.
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Кино
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Общество
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Бернат хочет вернуться в Испанию
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Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
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Футбол
Легенда «Арсенала» Юнгберг станет помощником Эмери
Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Швеции Фредерик Юнгберг войдет в тренерский штаб Унаи Эмери.
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Армия и оружие
Сирийская армия успешно возобновила наступление
Обновлено 03 июня в 08:23
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 09:05
Авто
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Бузова повторила образ Джей Ло в новом клипе
Пользователи обвиняют поющую ведущую в наглом плагиате. Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица».
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Бойко может возглавить объединенную оппозицию на юго-востоке Украины
Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в партиях, единый список может возглавить Юрий Бойко, поскольку почти 12% голосов по итогам президентских выборов делают его фактически безальтернативным номером один среди оппозиционеров.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Кино
«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом на IMDb
Сериал «Чернобыль» обогнал по популярности ряд знаменитых телешоу, став самым рейтинговым телепроектом всех времён.
Обновлено в 00:56
Космос
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» отстыковался от МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» отстыковался от Международной космической станции.
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Общество
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Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
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Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
На акцию протеста за отставку премьера вышли 120 тысяч жителей Праги
Самым крупным митингом последних 30 лет стала акция, на которую собрались более 120 тысяч чехов.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35
Пресс-служба 6-го флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
Обновлено вчера в 22:47
Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
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Футбол
Сборная Мали обыграла Аргентину и вышла в 1/4 финала молодежного ЧМ-2019
Молодежная сборная Мали до 20 лет по футболу обыграла сверстников из Аргентины и вышла в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, сообщает "Советский спорт".
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Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак уволила всю свою команду
Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено вчера в 07:57