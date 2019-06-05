Экономика

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золотаТАСС вчера в 15:55

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
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В работе базы ГИБДД произошел сбой

В Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел сбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Взаимные торговые ограничения США и Китая могут привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.
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Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

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