Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золотаТАСС вчера в 15:55
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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