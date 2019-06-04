Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золотаТАСС вчера в 15:55
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Футбол
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Киселевске возник подземный пожар
В Киселевске (Кемеровская область) начался подземный пожар.
Обновлено в 01:41
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Авто
Audi представила обновленный универсал Audi A6 Allroad
Компания Audi представила обновленный универсал Audi A6 Allroad.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Трамп не исключил военной операции США против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.
Обновлено в 02:28
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Visa обсуждает возможность переводов по номеру телефона за рубеж
Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками возможность перевода средств по номеру телефона на зарубежные счета, сообщает РБК со ссылкой на пять источников на платежном рынке.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Политика
Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама
Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч тонн продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.
Обновлено в 01:35
Политика
Зеленский собрался противостоять «Северному потоку – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимости противодействовать газопроводу «Северный поток – 2». Такое заявление он сделал во вторник, 4 июня, по итогам переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Предсказана неминуемая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде неминуемо прекратит свое существование.
Обновлено в 01:02
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено вчера в 14:24
Путешествия
Летний отдых на курортах России оказался дороже поездки за границу
Наиболее дорогими в топ-10 наиболее востребованных российских городов оказались гостиницы в Ялте, где поселиться в отеле категории «три звезды» можно за 6,8 тыс. рублей в сутки, категории «четыре звезды» — 11 тыс. рублей.
Обновлено в 01:49
Хоккей
Брэндон Карло: «У Хары изо рта шла кровь. Он едва мог говорить»
Не знаю всего, что у него там произошло, но он едва мог говорить.
Обновлено вчера в 06:07
Кино
Мединский объяснил удаление сцен из «Рокетмена» в России
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда сцен из фильма "Рокетмен".
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Петербурге загорелся склад строительных материалов
В Курортном районе Санкт-Петербурга в ночь на среду произошел пожар на складе строительных материалов, предназначенных для загородного строительства.
Обновлено в 00:58
Здоровье
В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Авто
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 20:47
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка по «Перспективам мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.
Обновлено в 02:42