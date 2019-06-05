Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золотаТАСС вчера в 15:55
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
По словам представителя продюсера Вадима Горожанкина, больной находится в сознании и дышит самостоятельно, однако далекоидущих прогнозов помощник Алибасова озвучивать не стал, а сказал лишь, что при наилучшем исходе «выздоровление может занять месяцы».
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Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
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Авто
Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7
В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.
Обновлено в 16:07
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
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Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Обновлено в 17:05
Игры
Первой анонсированной игрой THQ станет ремейк про Губку Боба
Сегодня компанией была уже представлена первая игра из списка – SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, являющаяся первым крупным ремейком оригинальной игры, выпущенной в далеком 2003 году.
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Происшествия
По всей России произошел сбой в базе ГИБДД
Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
Обновлено в 03:05
Авто
Продажи автомобилей Haval на рынке России выросли в 2,5 раза
Обновлено в 11:12
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Пожар произошел на складе на юге Москвы
Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54
Политика
ООН эвакуирует часть персонала из Судана
В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.
Обновлено в 17:03
Наука
Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Происшествия
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала дочь
Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено в 19:47
Космос
Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца
Обновлено в 01:29
Общество
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Обновлено вчера в 07:16
Армия и оружие
В Ираке предотвратили крупный теракт
Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), говорится в заявлении министерства обороны страны в Facebook.
Обновлено в 19:58
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено в 16:58
Политика
Депутат ВР сообщил, что Ющенко заподозрили в сговоре с Януковичем
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил, что в отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко начато уголовное расследование по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
Обновлено в 19:50
Авто
Jaguar Land Rover и BMW вместе разработают электромоторы
Команда Jaguar Land Rover и эксперты BMW Group будут работать над новыми электрическими силовыми установками, параллельно разрабатывая системы, которые будут соответствовать специфике продукции каждой из компаний.
Обновлено в 10:20
Общество
Сахалинский аквапарк «Аква Сити» больше не «Аква Сити»
Правда, за первое название голосовали южносахалинцы, тоже, конечно, не без проблем, ведь изначально варианта "Аква Сити" в опроснике не было.
Обновлено в 19:57
Путешествия
Туристам в Амстердаме предложат на один день выйти замуж за гида
В Амстердаме придумали необычный формат экскурсий: туристам предлагают на один день сыграть свадьбу с местным жителем, а затем отправиться в совместный краткосрочный "медовый месяц", чтобы узнать город.
Обновлено в 18:16
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено в 17:00
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Теннис
Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09