Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золотаТАСС вчера в 15:55
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.
Обновлено в 02:03
Общество
В московских парках открылись пляжи и бассейны
Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Началась разработка первого российского «Мистраля»
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:36
Политика
Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама
Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч тонн продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.
Обновлено в 01:35
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing
В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400
Глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао.
Обновлено вчера в 22:33
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
Космос
Космический телескоп Hubble сделал снимок галактики Messier 90
Астрономам удалось заснять галактику Messier 90. Она находится на расстоянии 60 миллионов световых лет.
Обновлено вчера в 02:33
Хоккей
Карло: у Хары изо рта шла кровь. Он едва мог говорить
Не знаю всего, что у него там произошло, но он едва мог говорить.
Обновлено вчера в 03:12
Авто
Минивэн Toyota превратили в ракету на колёсах. И теперь продают
В Великобритании выставили на продажу минивэн Toyota Previa 1994 года выпуска с полностью изменённым кузовом.
Обновлено в 00:30
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
Прокуратура Украины заподозрила РФ в создании видео об «аннексии Буковины»
Напомним, 2 июня Матиос заявил, что соберёт совещание из-за публикации в интернете видеоролика о «захвате Буковины» Румынией в 2022 году.
Обновлено в 02:13
Общество
В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
Обновлено в 01:17
Политика
Северную Корею предложили «сдать» США за 5 миллионов долларов
США предлагают до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить нарушения санкций Северной Кореей.
Обновлено в 02:00
Финансы
Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки
Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки.
Обновлено в 02:15
Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Общество
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Артем Дзюба встал на ворота в сборной России
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал фотографию с тренировки национальной команды.
Обновлено в 00:49
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 17:17
Авто
Audi представила обновленный универсал Audi A6 Allroad
Компания Audi представила обновленный универсал Audi A6 Allroad.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон
Председатель КНР Си Цзиньпин может в конечном счёте разыграть эту карту, чтобы получить рычаги влияния на США в рамках продолжающегося торгового спора.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36