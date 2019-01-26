Политика
Bloomberg: Банк Англии отказался вернуть Мадуро золото на $1,2 млрдГазета.Ru 00:18
Банк Англии отказался возвращать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро слитки золота на сумму $1,2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники попросили английскую сторону перекрыть доступ Мадуро к активам за рубежом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.Реальное время01:17
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Гуаидо назвал защитой отказ Англии возвращать Мадуро $1,2 миллиарда золотом
Московский Комсомолец04:14
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