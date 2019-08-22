Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhoneРБК 13:19
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg. Одними из первых должны появиться три новые модели смартфонов, так называемые Pro iPhones должны заменить iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.
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