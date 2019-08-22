Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhoneВедомости вчера в 15:05
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Речь идет о смартфонах новой линейки Pro iPhones. Новые модели заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Политика
Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя
Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:32
Культура
В Москве суд возобновит рассмотрение дела режиссера Серебренникова
Представитель Мещанского суда города Москвы сообщил, что возобновлении рассмотрения дела режиссера Кирилла Серебренникова по обвинению в мошенничестве в ходе реализации проекта "Платформа" в 2011-2014 годах.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Премьер-министр Польши призвал создать новую базу НАТО в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что необходимо увеличить число американских военнослужащих в стране, а также создать новую базу НАТО.
Обновлено вчера в 20:07
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов России
Сегодня, 22 августа, президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями угледобывающих регионов России.
Обновлено вчера в 00:37
Армия и оружие
В Челябинск пригнали самолет-разведчик
Самолет-разведчик Су-24МР пополнил парк авиатехники смешанного авиационного полка, дислоцирующегося в Челябинске, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Как пакт Молотова-Риббентропа поссорил Германию с Японией
Вопрос был лишь в сроках, а также в том, будет ли удар по СССР нанесен не только с запада, но и с востока, со стороны Японии.
Обновлено 21 августа в 10:05
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа ОС Android
Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:59
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
В Красноярске один человек погиб при пожаре в жилом доме
Один человек погиб при пожаре в жилом восьмиквартирном доме в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено 21 августа в 20:14
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила
Обновлено вчера в 00:50
Политика
CNN: адвокат Трампа обсудил дело Байдена с представителем Зеленского
Адвокат президента США Рудольф Джулиани провел переговоры с помощником президента Украины Андреем Ермаком относительно расследования дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и возможных попыток Украины навредить избирательной кампании Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 05:48
Энергетика
«Нафтогаз» продложил жителям Украины запастись газом на зиму
Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев посоветовал жителям Украины запастись газом на зиму.
Обновлено 21 августа в 23:31
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено 20 августа в 01:55
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Politico: США передумали сокращать финансовую помощь другим странам
Президент США Дональд Трамп отказался от плана заморозить выделение более $4 млрд на оказание помощи другим странам, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:31