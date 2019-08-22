Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Речь идет о смартфонах новой линейки Pro iPhones. Новые модели заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

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