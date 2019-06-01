Гаджеты
Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunesAstera вчера в 14:05
Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
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Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:40
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
Американец женился на собственной дочери и попал за решетку
В США вынесли приговор жителю штата Небраска, который женился на собственной дочери. Об этом пишет издание Omaha World-Herald.
Обновлено вчера в 13:23
Спорт
Плющенко назвал Загитову королевой
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины
Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29
Кино
Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек
При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
FT: США готовятся нарастить военное присутствие в Польше
Военный контингент Соединенных Штатов на территории Польши может быть увеличен как минимум на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 18:22
Политика
Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин забрал дочь от Юлии Началовой в свою новую семью
Евгений Алдонин с семьей Рассказал футболист и о том, как пережил смерть своей бывшей супруги Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой
Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Богородицком районе Тульской области с участием микроавтобуса.
Обновлено в 03:37
Игры
Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare
Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено вчера в 07:31
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп официально пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Наука
Дно океанов может перерабатываться в алмазы
Обновлено вчера в 12:05
Энергетика
Цены на газ для населения Украины снизятся почти на $20 — «Нафтогаз»
Напомним, 27 мая глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пообещал снизить цену на газ для населения Украины на 8%. Изменение стоимости газа связано с подешевением газа на международном рынке, сообщил Коболев.
Обновлено вчера в 08:21
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 30 мая в 18:28
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13