Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиянГазета.Ru 06:59
Письма с вирусом рассылаются с почтовых ящиков крупных компаний и СМИ. Отмечается, что количество подобных вредоносных писем во втором квартале текущего года превысило 6 тыс. Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:10, Вашингтон
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