Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиянГазета.Ru 06:59
Письма с вирусом рассылаются с почтовых ящиков крупных компаний и СМИ. Отмечается, что количество подобных вредоносных писем во втором квартале текущего года превысило 6 тыс. Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
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Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала глубокое декольте на «Арене-ди-Верона»
Анна Нетребко показала глубокое, будоражащее фантазию декольте на сцене римского амфитеатра «Арена-ди-Верона».
Обновлено в 00:35
Политика
Российский депутат оценил кресло главы грузинского парламента
Российский депутат Сергей Гаврилов признался, что не предполагал, что его нахождение в кресле главы грузинского парламента на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) вызовет возмущение местной оппозиции и как следствие многочисленные акции протеста.
Обновлено в 09:23
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 09:46
Политика
Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией
Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.
Обновлено в 09:25
Экономика
В России в мае резко сократилась выдача автокредитов
В России после рекордного в апреле 2019 года (90 тыс. 900 единиц) в мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5% и составила 75 тыс. 100 единиц.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек
Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 09:01
Общество
Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание
В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Хабаровске арестовали экс-директора департамента Минпромторга
По версии следствия, с 2016 по 2019 годы экс-директор департамента Минпромторга России получил от главы ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии ведомства.
Обновлено в 05:42
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
ЖКХ
Почти 100 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии
В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи.
Обновлено в 09:23
Футбол
Глушакову предложили работу в женском футболе
Обновлено в 09:16
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Культура
Тамбовчанка Елена Стародубова участвует в конкурсе «Краса России-2019»
Тамбовчанка Елена Стародубова принимает участие в юбилейном 25-м конкурсе «Краса России-2019».
Обновлено в 07:00
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Мамина копия: Пелагея показала фото подросшей дочери
Российская певица Пелагея поделилась с подписчиками фотографиями подросшей дочери Таисии.
Обновлено в 08:38
Политика
Украина потребовала отстранить президента ПАСЕ от ведения сессии
Украинская делегация на летней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от её ведения.
Обновлено в 10:11
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
В Кремле назвали условие снятия ограничений с Грузии
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной отмене ограничений в отношении Грузии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:36
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
Экономика
Shell не верит в мегапроект «Газпрома»
Кремерс ранее говорил «Ведомостям», что выход из «Балтийского СПГ» не повлияет на другие совместные проекты с «Газпромом», которые Shell реализует в рамках стратегического партнерства, созданного двумя компаниями в 2015 г. На каких условиях было прекращено сотрудничества в балтийском проекте, Кремерс не говорил.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы
Ранее Галкин опубликовал видео с реакцией детей на выступление Пугачевой в Кремле.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter
В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.
Обновлено в 09:08