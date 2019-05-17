Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСПРБК 00:01

Опрос в апреле 2019 года прошли владельцы и топ-менеджеры 2300 компаний малого и среднего бизнеса из 23 регионов. 20% из них столкнулись с блокировкой счетов за прошедший год.
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Молодёжный парламент предлагает скорректировать регламент блокировки счетов малого бизнеса

Парламентская газета07:40

«Ходила и доказывала, что не террорист»: банки загоняют татарстанский бизнес в тень

Реальное время07:00

Половине малого и среднего бизнеса после блокировки счетов пришлось остановить операции

Forbes02:07

Блокировка счетов приводит к переходу на наличные или закрытию малого бизнеса

АБН02:33

Представители российского бизнеса рассказали о последствиях блокировок счетов

Lenta.ru01:55

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

РБК00:01

Банки парализовали работу половины российских компаний

Deita.ru01:47
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Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Культура

Group-IB нашла уязвимость в системе голосования на шоу «Голос. Дети»

Глава Group-IB Илья Сачков считает систему, выбранную Первым каналом, непригодной для голосования.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика

В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью

Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
Политика

Лавров заявил, что Россия не стремится выходить из Совета Европы

Лавров обратил внимание, что Россия не стремится выходить из Совета Европы. С его слов, некие политические силы пытаются распускать слухи.
Обновлено в 05:46
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

Обновлено в 08:28
Происшествия

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 17:13
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Жена Диброва осталась одна с тремя детьми

Молодая супруга популярного ведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что осталась одна с тремя сыновьями.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Школьника из Латвии избили в британской школе, спутав с русским

Подростка из Латвии избили в столовой школы графства Мерсисайд в Великобритании.
Обновлено вчера в 22:50
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Обновлено в 07:27
Политика

«Нафтогаз» предупредил Киев о рисках проигрыша «Газпрому» в арбитраже

Выведение газотранспортной системы (ГТС) из под контроля «Нафтогаза» по модели OU (ownership unbundling), на которой настаивают власти Украины, может привести к проигрышу российскому «Газпрому» в новом арбитраже.
Обновлено в 08:01
Политика

Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду

Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.
Обновлено в 03:21
Политика

Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска

Обновлено в 05:43
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено вчера в 17:52
Общество

Почти половина россиян заявили о желании переехать ради работы

Роструд провел опрос, в ходе которого выяснил, что большинство россиян готовы сменить регион проживания ради лучшей работы.
Обновлено в 07:20
Общество

За дачниками начнут следить с помощью дронов

С конца мая в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства. Его будут проводить с помощью беспилотной техники.
Обновлено в 03:07
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Всех обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе отпустили домой

В Уфе под домашний арест отпустили последнего обвиняемого в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе

В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Авто

Компания Koenigsegg выпустит дешевый спорткар

Компания из Поднебесной приобрела в начале нынешнего года 20% акций Koenigsegg за 130 млн фунтов стерлингов.
Обновлено вчера в 14:48
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Игры

Стали известны даты выхода игр Quantic Dream на PC

Компания Quantic Dream выпустила ролик, посвященный выходу Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human на PC.
Обновлено в 07:43
Общество

Синоптики предупредили москвичей о новой волне непогоды

На следующей неделе в Москве ожидается новая волна непогоды и дождей.
Обновлено в 05:56
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