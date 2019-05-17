Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСПРБК 00:01

С результатами исследования ознакомился РБК. Опрос в апреле 2019 года прошли владельцы и топ-менеджеры 2300 компаний малого и среднего бизнеса из 23 регионов. 20% из них столкнулись с блокировкой счетов за прошедший год.
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Блокировка счетов приводит к переходу на наличные или закрытию малого бизнеса

АБН02:33

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

РБК00:01

Половина компаний малого и среднего бизнеса останавливала операции из-за блокировки счетов

Inc.Russia01:57

Представители российского бизнеса рассказали о последствиях блокировок счетов

Lenta.ru01:55

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

TatCenter01:32

Половине малого и среднего бизнеса после блокировки счетов пришлось остановить операции

Forbes02:07

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Deita.ru01:47
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Оператор заявил о возможном переносе запуска «Северного потока-2»

Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2» могут быть перенесены. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2.
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Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
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Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
Обновлено вчера в 17:59
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В США на 103-м году жизни скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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На Нагатинской набережной в Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
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