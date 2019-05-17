Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСПРБК 00:01
С результатами исследования ознакомился РБК. Опрос в апреле 2019 года прошли владельцы и топ-менеджеры 2300 компаний малого и среднего бизнеса из 23 регионов. 20% из них столкнулись с блокировкой счетов за прошедший год.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:40, Ашберн
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Политика
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Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»
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Создатель пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет
В США на 103-м году жизни скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 00:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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Политика
Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку
Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
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Происшествия
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На Нагатинской набережной в Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 02:11
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Обновлено в 00:36
Экономика
Большая часть российских семей не имеют сбережений
Средний объем сбережений россиян составляет 140-210 тысяч рублей. При этом половина семей имеет накоплений менее 56 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
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Авто
Новый Nissan Skyline сможет ездить без рук на руле
Система Nissan ProPilot дебютировала три года назад, и за это время ею оснастили более 350 тысяч автомобилей.
Обновлено вчера в 09:26
Кино
Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон
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Обновлено в 02:27
Авто
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