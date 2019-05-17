Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСПРБК 00:01
Опрос в апреле 2019 года прошли владельцы и топ-менеджеры 2300 компаний малого и среднего бизнеса из 23 регионов. 20% из них столкнулись с блокировкой счетов за прошедший год. О серьезных последствиях заявили 43% из них против 28% в 2017 году.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Фракция «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, заявил 17 мая лидер партии Максим Бурбак.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали 21 протестующего против строительства храма
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга постановил арестовать 21 участника акций против возведения храма в центральном сквере города, сообщила представитель суда.
Обновлено вчера в 02:34
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Музыка
Киркоров заявил, что вернул Россию в финал «Евровидения»
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Чумаков обвинил врагов Алсу в подтасовке результатов «Голоса»
Чумаков, будучи другом Алсу, призвал не нападать на семью певицы, пока ее вина в накрутке голосов в пользу Микеллы Абрамовой не будет доказана.
Обновлено в 04:04
Общество
В Новосибирске уволили директора медцентра им. Мешалкина
Минздрав РФ снял с поста директора Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина известного кардиохирурга, академика РАН Александра Караськова, сообщил РИА Новости в пятницу представитель клиники.
Обновлено в 01:12
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 18:20
Хоккей
«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 02:58
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме
Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Политика
Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку
Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
В Саратовской области банда незаконно обналичила 1 млрд рублей
За оказываемые услуги злоумышленники получили комиссию в более чем 9 млн рублей, общая сумма, которую удалось вывести - около миллиарда.
Обновлено в 02:56
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group рассказал, как будет выглядеть в обновленном виде его основной формат – магазины у дома «Пятерочка».
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции
Обновлено в 01:55
Авто
Компания Nissan представила новый шоссейный автопилот
Для запуска автопилота водителю достаточно выбрать маршрут с помощью навигации, после чего система самостоятельно поможет удержать автомобиль в полосе, перестраиваться и обгонять.
Обновлено в 02:41
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке
«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Здоровье
Число заболевших инфекцией в Новоульяновске выросло до 30 человек
Количество госпитализированных с признаками кишечной инфекции в городе Новоульяновске Ульяновской области выросло до 30 человек.
Обновлено в 03:40
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей
МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено вчера в 07:39
Культура
Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала
Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 20:20