Политика
Блок Пашиняна выигрывает парламентские выборы в Армении
Блок Пашиняна выигрывает парламентские выборы в АрменииВедомостивчера в 18:26
Блок врио премьера Армении, лидера оппозиции Никола Пашиняна «Мой шаг» уверенно выигрывает внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в стране в воскресенье, 9 декабря.
Ведомостивчера в 18:26
Оценить
30 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Блок Пашиняна с огромным отрывом лидирует на выборах, РПА не проходит в парламент
Sputnik Армениявчера в 22:05
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика
На Урале ликвидировали департамент, которым руководила Глацких
В сообщении не уточняется, кто возглавит ведомство и будет ли Глацких работать в нем. "Государство не просило вас рожать" В ноябре на ютьюбе появилось видео встречи главы департамента молодежи Ольги Глацких с волонтерами в Кировграде.
Обновлено в 03:26
Политика
Франция расследует «причастность России» к протестам в стране
Генеральный секретариат Франции по обороне и нацбезопасности начал расследование возможного вмешательства России в массовые протесты "желтых жилетов".
Обновлено в 03:20
Политика
Митрополита УПЦ не пропустили через линию разграничения в Донбассе
Украинские власти не позволили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону проследовать через официальный пункт пропуска «Новотроицкое» на территорию Волновахского района Донецкой области.
Обновлено в 03:25
Политика
Кандидат от «Патриотов России» снялся с выборов губернатора Приморья
Избирательная комиссия Приморского края приняла заявление о снятии кандидатуры Игоря Степаненко от партии "Патриоты России" с выборов губернатора региона.
Обновлено в 03:20
Политика
Скрипаль: «Юлию удерживают на военной базе»
Племянница бывшего агента британских спецслужб Виктория Скрипаль с 24 июля не может связаться со своими родственниками.
Обновлено в 03:26
Политика
NBC: деловой партнер экс-советника Трампа подал иск против Мюллера
Бывший шеф вашингтонского бюро сайта InfoWars Джером Корси, являющийся деловым партнером Роджера Стоуна - советника Дональда Трампа в период предвыборной гонки 2016 года - предъявил судебный иск к спецпрокурору Роберту Мюллеру.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска
Обновлено в 03:00
Политика
ЕС ввел санкции за организацию выборов в Донбассе
Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, передает ТАСС.
Обновлено в 03:25
Политика
ЕС: Великобритания может остановить Brexit в одностороннем порядке
Великобритания может отменить свое решение о выходе из ЕС в одностороннем порядке, заявили 10 декабря в Европейском суде, сообщает британское издание The Mirror.
Обновлено в 03:30
Политика
Депутат Рады назвал Россию главным торговым партнером Украины
Депутат украинской Рады Евгений Мураев заявил, что российская сторона продолжает оставаться главным торговым партнером "Украины".
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
В ВМФ России рассказали о перевооружении морской авиации
Начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин рассказал о развитии морской авиации.
Обновлено в 03:12
Политика
Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике.
Обновлено в 03:19
Политика
Начался визит спикера Госдумы в Индию
Обновлено в 03:02
Политика
Глава МИД Белоруссии прокомментировал визовое соглашение с Россией
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что документ планируется рассмотреть 13 декабря на заседании Совмина Союзного государства в Бресте.
Обновлено в 03:10
Политика
Вице-адмирал Костюков стал начальником ГРУ
Начальником Главного разведывательного управления Генштаба российских ВС назначен вице-адмирал Игорь Костюков.
Обновлено в 03:26