Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные дистанционного голосования на парламентских выборах в стране, согласно которым блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует.

Блок Пашиняна лидирует на дистанционных выборах в парламент Армении

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