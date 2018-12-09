Политика

Блок Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении
Российская газета
14:52

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" лидирует на парламентских выборах с результатом 61,64% голосов. Такие данные по итогам обработки бюллетеней с 42 из 2010 участков обнародовала Центральная избирательная комиссия.
Российская газета14:52

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Блок и.о. премьер-министра Армении Н.Пашиняна «Мой шаг» набирает 64% голосов на внеочередных парламентских выборах

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