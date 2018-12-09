с чего всё началось

Блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" по итогам подсчета бюллетеней с 75% участков лидирует на внеочередных парламентских выборах с более чем 70,37% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Блок Пашиняна лидирует на выборах в парламент Армении с 70,37% голосов

Политика Политика Франция расследует «причастность России» к протестам в стране Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска Сирийская система противовоздушной обороны отразила авиаудар вблизи международного аэропорта в столице страны Дамаске.

Политика Политика Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике.

Армия и оружие Армия и оружие Вертолеты-амфибии для ВМФ создадут после 2031 года Поисково-спасательные вертолеты-амфибии будут созданы для ВМФ России в 2031-2050 годах, сообщил в понедельник в интервью газете Вооруженных сил России "Красная Звезда" начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.

Политика Политика В раде заявили об угрозе экономике Украины из-за военного положения Военное положение может обернуться многомиллиардным ущербом для экономики Украины.

Политика Политика Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ГРУ В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Нарышкин напомнил, что полномочия СВР, ГРУ, а также ФСБ в части разведдеятельности разделены.

Политика Политика Washington Post назвала российские контакты кампании Дональда Трампа По меньшей мере 14 членов семьи, бизнес-партнеров и участников президентской кампании президента США Дональда Трампа имели контакты с минимум 17 россиянами почти с самого начала кампании в 2015 году и до инаугурации Трампа, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на новые промежуточные результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Политика Политика Новая глава ХДС планирует пересмотреть миграционную политику Меркель Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует пересмотреть миграционную политику своей предшественницы, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Политика Политика Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых в убийстве Хашкаджи Эр-Рияд не выдаст Анкаре обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, несмотря на соответствующий запрос Турции, сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Политика Политика Молодые люди в Киеве устроили акцию дружбы с российским флагом Двое молодых людей пришли в центр Киева, обернувшись флагами России и Украины.

Армия и оружие Армия и оружие CNN: Трамп согласился выделить Пентагону $750 млрд Президент США Дональд Трамп согласился выделить Пентагону финансирование в размере $750 млрд.

Политика Политика Присутствие Колокольцева на съезде «Единой России» было законным — МВД Глава МВД РФ Владимир Колокольцев, который присутствовал на съезде политической партии «Единая Россия», не нарушил закон.

Политика Политика Глава Каталонии объявил о двухдневной голодовке

Политика Политика Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России Публикация The Sunday Times о том, что расследующие отравление Скрипалей британские детективы заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Соединенного Королевства являются частью политической игры.