Экономика

Блогеры отлили для «Жигулей» бетонные колесаРоссийская газета 24 мая в 00:53

Неделю залитый бетон спокойно застывал в шинах, потом резину срезали и еще какое-то время сыроватый раствор набирался крепости. А после этого неподъемные - по 50 кг каждое! - колеса поставили на "Жигули" и блогеры помчались на полигон.
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«Жигули» оснастили бетонными колесами

SpeedMe24 мая в 00:57

Блогеры отлили для «Жигулей» бетонные колеса

Российская газета24 мая в 00:53
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Хоккей

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Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк.
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