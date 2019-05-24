Экономика
Блогеры отлили для «Жигулей» бетонные колесаРоссийская газета 24 мая в 00:53
Неделю залитый бетон спокойно застывал в шинах, потом резину срезали и еще какое-то время сыроватый раствор набирался крепости. А после этого неподъемные - по 50 кг каждое! - колеса поставили на "Жигули" и блогеры помчались на полигон.
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