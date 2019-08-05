Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиковВести.Ru 10:50

Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 3 октября жителя подмосковных Люберец Владислава Синицу, обвиняемого в призывах в социальной сети к насилию над детьми правоохранителей.
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Суд арестовал блогера Синицу за призыв к насилию над детьми силовиков

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Суд отправил в СИЗО Владислава Синицу за твит о детях силовиков

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РБК10:29

Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков

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ТАСС10:29

СК просит арестовать блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Москва 2409:07

СК попросил об аресте блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Интерфакс08:58
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
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«Ахмат» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России

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Британия захотела ограничить полномочия России в ПАСЕ

Глава делегации Британии в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть полномочия России в ассамблее, сообщил в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
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МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

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Футбол

«Спартак» объявил о переходе Тиля

Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.
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Происшествия

Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19

Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Финансы

Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля

К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
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Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Футбол

Полузащитник «Динамо» Тетте продолжит карьеру в Турции

29-летний ганец выступал за клуб с января 2018 года. На его счету 35 игр за московский клуб и один гол за бело-голубых.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Водитель помогает военным эвакуироваться с места взрывов под Ачинском

Обновлено в 10:37
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Политика

Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Политика

Кандидат в президенты истерически рассмеялся, комментируя бойню в США

Кандидат в президенты США от демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк нервно рассмеялся, комментируя стрельбу в Техасе.
Обновлено в 09:55
Общество

Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 12:51
Политика

Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
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Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 14:09
Политика

Facebook отменил штурм секретной военной базы с инопланетянами в США

Администрация Facebook удалила шуточную группу, в которой координировались желающие штурмовать территорию базы «Зона 51» в американском штате Невада.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие

Украинский военный подорвался на неизвестной бомбе в Донбассе

В понедельник, 5 августа, в зоне проведения операции объединенных сил один украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Обновлено в 14:38
Футбол

«Марсель» подписал нападающего сборной Аргентины

Нападающий Дарио Бенедетто перешел из «Боки Хуниорс» в «Марсель», сообщает официальный сайт французской команды.
Обновлено в 10:55
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США начинает новую эру по контролю над вооружениями

Обновлено в 03:42
Происшествия

Карусель с детьми упала под Воронежем

Обновлено в 13:44
Происшествия

В Совете Европы попросили МВД поменять методы работы на митингах

Миятович в письме к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от 2 августа выразила обеспокоенность массовыми задержаниями на несогласованной акции в Москве 27 июля, а также сообщениями о «чрезмерном применении силы со стороны правоохранительных органов в отношении протестующих, не оказывавших сопротивление, и журналистов».
Обновлено в 14:42
Происшествия

Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани

Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.
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Транспорт

Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы

Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.
Обновлено в 11:49
Технологии

Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G

Многие новые пользователи 5G заявляются, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.
Обновлено в 11:20
Футбол

Сане перейдет в «Баварию» за 110 миллионов евро

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане перейдет в "Баварию" за 110 миллионов евро, информирует France Football.
Обновлено в 10:29
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Российский турист скончался после купания во время шторма в Абхазии

Обновлено в 13:04
Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Обновлено в 11:13
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