Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиковВести.Ru 10:50

Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 3 октября жителя подмосковных Люберец Владислава Синицу, обвиняемого в призывах в социальной сети к насилию над детьми правоохранителей.
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СК попросил об аресте блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Интерфакс08:58
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