Происшествия
Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиковВести.Ru 10:50
Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 3 октября жителя подмосковных Люберец Владислава Синицу, обвиняемого в призывах в социальной сети к насилию над детьми правоохранителей.
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Армия и оружие
Генсек НАТО назвал причины расширения альянса
Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Происшествия
На складе боеприпасов в Красноярском крае произошёл взрыв
На территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Красноярском крае произошли пожар и серия взрывов.
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Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 18 июня, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 13:06
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
Обновлено в 07:21
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21
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Обновлено в 12:52
Политика
Число российских туристов в Грузии сократилось, но незначительно
По словам главы ведомства, количество гостей из РФ, прибывших на самолетах, обрушилось на 48,8 %, зато поездок на сухопутном транспорте стало больше на 7 %. Квривишвили, рассказала, что в начале года в Грузии рассчитывали, что в июле страну посетит рекордное количество россиян, но из-за введенного 8 июля запрета на прямое авиасообщение и продажу путевок масштабным планам не суждено было сбыться.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Москве арестовали более 100 участников митингов 27 июля и 3 августа
Московские суды отправили под арест более 20 участников несогласованной со столичными властями протестной акции, которая прошла 3 августа.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Космос
Ученые придумали, как можно обнаружить невидимые черные дыры
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Политика
СМИ узнали о кадровых решениях партии «Слуга народа» в Раде
Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала на них 43,16% голосов избирателей.
Обновлено в 08:55
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Политика
Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
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Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 11:55
Политика
Американцы нашли на Украине соперника Путину
Издание перечисляет позитивные первые шаги Зеленского на своем посту, которые якобы подрывают авторитет его российского соперника.
Обновлено в 12:31
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Технологии
В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей
"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Подросток выхватил у матери ребенка и бросил с десятого этажа
В лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн 17-летний подросток скинул шестилетнего мальчика со смотровой площадки на десятом этаже.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Российский турист скончался после купания во время шторма в Абхазии
Российский турист умер после купания в море в четырехбалльный шторм в абхазском курортном городе Гагра.
Обновлено в 13:04
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
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Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
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Экономика
Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии выросла на 16,9%
Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,302 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено в 03:44
Космос
На Луне и Меркурии могут храниться крупные отложения льда
Ледяные отложения Меркурия кажутся гораздо менее пятнистыми, чем на Луне, и относительно свежими, возможно, возникшими или освеженными за последние десятки миллионов лет.
Обновлено вчера в 04:47