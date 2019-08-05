Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиковВести.Ru 10:50

Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 3 октября жителя подмосковных Люберец Владислава Синицу, обвиняемого в призывах в социальной сети к насилию над детьми правоохранителей.
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Суд арестовал блогера, обвиняемого в призывах к насилию над детьми силовиков

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
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