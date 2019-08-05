Происшествия
Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиковВести.Ru 10:50
Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 3 октября жителя подмосковных Люберец Владислава Синицу, обвиняемого в призывах в социальной сети к насилию над детьми правоохранителей.
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Технологии
Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital
Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
Исилькуль попал в пятерку городов с самыми дешевыми смартфонами
Замыкает пятерку - Братск со средней ценой смартфона 5662,24 рубля, передает isilpress.ru.
Обновлено в 03:20
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД
Президент дал поручение Минобороны, МИД России и СВР тщательно наблюдать за шагами, которые предпринимают США по разработке ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:38
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии выросла на 16,9%
Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,302 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено в 03:44
Общество
В Петербурге 7% работников получают зарплату более 100 тыс. рублей
В регионах России зарплату более 100 тыс. рублей получают 1,4% человек, в Москве этот показатель в десять раз выше.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Экономика
Гендиректор банка HSBC ушел в отставку
Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Суд арестовал первого участника акции 3 августа в Москве
Тверской суд Москвы арестовал бывшего бойца Росгвардии Павла Устинова, которого обвиняют в нападении на бойца спецназа ОМОН во время несогласованной акции 3 августа в Москве, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 11:14
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Авто
На тестах замечен гибридный Hyundai Elantra GT PHEV
Hyundai Elantra GT, известная на некоторых рынках под названием i30, на днях была замечена фотошпионами на дорогах США.
Обновлено в 00:41
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Происшествия
С Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек из-за пожара
В Москве из-за пожара из здания Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Президент Египта назвал терактом произошедший в Каире взрыв
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что взрыв, который произошёл после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира, был терактом.
Обновлено в 10:20
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Украина провела учения авиации над Чёрным морем
Обновлено вчера в 04:23
Авто
В Японии рассекречен обновленный Toyota Land Cruiser 200
На товарной площадке завода Toyota в Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 03:50
Наука
Спасти от самого себя: как лечат аутоиммунные заболевания
Нарушения в работе адаптивного иммунитета, заставляющие иммунную систему атаковать тело хозяина, называются аутоиммунными заболеваниями.
Обновлено в 07:17