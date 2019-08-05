Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиковВести.Ru 10:50

Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 3 октября жителя подмосковных Люберец Владислава Синицу, обвиняемого в призывах в социальной сети к насилию над детьми правоохранителей.
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Суд арестовал блогера Синицу за призыв к насилию над детьми силовиков

Коммерсантъ10:43

Суд арестовал блогера, обвиняемого в призывах к насилию над детьми силовиков

Дождь10:29

СК попросил об аресте блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Интерфакс08:58

Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков

РИА Новости10:34

СК просит арестовать блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Москва 2409:07

Суд арестовал блогера за призывы к расправе над детьми полицейских после акции 27 июля

Новая газета10:29

Суд арестовал блогера Синицу за угрозы детям сотрудников полиции

ТАСС10:29
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Происшествия

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Обновлено в 07:51
Технологии

Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital

Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек

По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Гаджеты

Исилькуль попал в пятерку городов с самыми дешевыми смартфонами

Замыкает пятерку - Братск со средней ценой смартфона 5662,24 рубля, передает isilpress.ru.
Обновлено в 03:20
Общество

Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Обновлено в 09:05
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

Президент дал поручение Минобороны, МИД России и СВР тщательно наблюдать за шагами, которые предпринимают США по разработке ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:38
Политика

Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле

Обновлено в 10:07
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Следователи проводят проверку гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Обновлено в 04:03
Экономика

Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии выросла на 16,9%

Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,302 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено в 03:44
Общество

В Петербурге 7% работников получают зарплату более 100 тыс. рублей

В регионах России зарплату более 100 тыс. рублей получают 1,4% человек, в Москве этот показатель в десять раз выше.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Экономика

Гендиректор банка HSBC ушел в отставку

Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Суд арестовал первого участника акции 3 августа в Москве

Тверской суд Москвы арестовал бывшего бойца Росгвардии Павла Устинова, которого обвиняют в нападении на бойца спецназа ОМОН во время несогласованной акции 3 августа в Москве, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 11:14
Происшествия

Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше

Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Авто

На тестах замечен гибридный Hyundai Elantra GT PHEV

Hyundai Elantra GT, известная на некоторых рынках под названием i30, на днях была замечена фотошпионами на дорогах США.
Обновлено в 00:41
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
Обновлено вчера в 11:59
Политика

В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях

Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Происшествия

С Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек из-за пожара

В Москве из-за пожара из здания Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Президент Египта назвал терактом произошедший в Каире взрыв

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что взрыв, который произошёл после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира, был терактом.
Обновлено в 10:20
Политика

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Украина провела учения авиации над Чёрным морем

Обновлено вчера в 04:23
Авто

В Японии рассекречен обновленный Toyota Land Cruiser 200

На товарной площадке завода Toyota в Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 03:50
Наука

Спасти от самого себя: как лечат аутоиммунные заболевания

Нарушения в работе адаптивного иммунитета, заставляющие иммунную систему атаковать тело хозяина, называются аутоиммунными заболеваниями.
Обновлено в 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
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