Происшествия
Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиковВести.Ru 10:50
Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 3 октября жителя подмосковных Люберец Владислава Синицу, обвиняемого в призывах в социальной сети к насилию над детьми правоохранителей.
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Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Финансы
На Украине подсчитали сумму государственного долга
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Обновлено в 15:31
Хоккей
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Армейцы потерпели второе поражение в рамках Sochi Hockey Open. Матч завершился со счетом 6:5 в пользу «Динамо».
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Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до девяти
Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края выросло до девяти человек.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Мошенники списали с карты москвича 3,5 млн рублей
39-летний москвич рассказал телеканалу РЕН-ТВ, что мошенникам удалось списать с его карты 3,5 миллиона рублей.
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Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
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Политика
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Обновлено в 14:09
Происшествия
В МЧС назвали неосторожность людей основной причиной пожаров в Сибири
Ранее заместитель главы центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин среди основных причин пожаров в Сибири называл длительную сухую погоду и отсутствие активных мер по тушению очагов.
Обновлено в 07:18
Энергетика
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Стоимость нефти марки Brent на торгах на бирже ICE в Лондоне упала на 3,1%, до 59,97 доллара за баррель, следует из данных торгов.
Обновлено в 13:23
Финансы
Биржевой курс евро вырос до 73 рублей
К 19:37 курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля. Доллар дешевеет на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.
Обновлено в 15:04
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено в 12:09
Музыка
«Сплин» и Баста споют песни «Кино» в Кремле
Обновлено в 15:48
Космос
Роскосмос показал «первый свет» телескопа ART-XC
30 июля получен «первый свет» — первое рентгеновское изображение российского телескопа ART-XC на борту обсерватории #Спектр-РГ.
Обновлено в 03:11
Политика
Обама назвал США лидером по частоте случаев массовой стрельбы
Бывший президент США Барак Обама прокомментировал инциденты со стрельбой в Эль-Пасо (погиб 21 человек) и Дейтоне (погибли девять человек).
Обновлено в 17:29
Политика
Пресс-служба Зеленского перепутала пол премьера Индии
Обновлено в 15:26
Политика
МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира
МИД Пакистана вызвал главу дипмиссии Индии в стране и выразил решительный протест в связи с действиями и заявлениями Индии в отношении штата Джамму и Кашмир.
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Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Технологии
Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено в 17:22
Политика
Лондон согласился примкнуть к морской миссии США в Персидском заливе
Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе.
Обновлено в 11:39
Здоровье
Власти Новой Зеландии решили легализовать аборты
«Безопасный аборт должен рассматриваться и регулироваться как проблема здоровья; женщина имеет право выбирать».
Обновлено в 05:55
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Данные клиентов российских банков резко подорожали на черном рынке
Клиентские базы российских банков за минувших год подорожали в три раза.
Обновлено в 17:15
Авто
Новый Mustang Shelby GT500 обрастает подробностями
Благодаря усовершенствованной коробке передач с двойным сцеплением и мощному двигателю, Shelby GT500 преодолеет четверть мили за 11 секунд.
Обновлено в 06:21
Футбол
Гурам Аджоев: «Мирзов позвонил сам и сказал: „Хочу к вам“»
В Германии прошел обследование, врачи сказали, что можно обойтись без операции.
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Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Футбол
Футболист «Динамо» Теттех перешёл в турецкий клуб
Обновлено в 16:12