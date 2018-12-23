Происшествия
Автора YouTube-канала "Дневник хача" Амирана Сардарова, задержанного в центре Москвы во время встречи с подписчиками, отпустили из полиции, об этом он сам сообщил в своем Instagram.
РИА Новости17:30
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