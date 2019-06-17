Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата ГосдумыРБК 04:35

YouTube-блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы Василия Власова по работе с молодежью. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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Блогер Хованский стал помощником депутата

Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов для работы с молодёжью в качестве своего помощника на общественных началах привлёк известного YouTube-блогера Юрия Хованского, об этом РИА Новости сообщил сам депутат.
РИА Новости01:46

Подробнее о событии

«Народный видеоблогер». Как Хованский стал помощником депутата Госдумы и над чем он уже работает

Дождь09:15

Хованский стал помощником депутата Госдумы

Телеканал 360°02:12

Блогер Хованский стал помощником депутата Власова

Коммерсантъ05:07

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

РБК04:35

Видеоблогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы

Эхо Москвы02:32

Депутат Власов объяснил назначение Хованского своим помощником

News.ru08:52

Блогер Хованский стал помощником депутата

РИА Новости01:46
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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года.
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