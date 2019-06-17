Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата ГосдумыРБК 04:35
YouTube-блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы Василия Власова по работе с молодежью. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов для работы с молодёжью в качестве своего помощника на общественных началах привлёк известного YouTube-блогера Юрия Хованского, об этом РИА Новости сообщил сам депутат.РИА Новости01:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено в 07:56
Происшествия
Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Общество
Илон Маск объявил об удалении своего аккаунта в Twitter
Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск заявил, что решил удалить аккаунт в Twitter, и сообщил об этом на своей странице в соцсети.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Обновлено в 05:30
Энергетика
Бензин в России подорожал на десять копеек за неделю
Подорожание бензина марок Аи-92 и Аи-95 в России составило в среднем 11 копеек и 10 копеек соответственно за период с 10 по 14 июня.
Обновлено в 05:47
Футбол
«Атлетико» надеется подписать Феликса
Как сообщает Marca, мадридский клуб надеется, что этим летом им удастся договориться по 19-летнему португальцу.
Обновлено 15 июня в 00:41
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве
В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Сотни цыган из Чемодановки принудительно переместили под Волгоград
Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.
Обновлено в 10:35
Футбол
Тотти объявил об уходе из «Ромы»
Причиной ухода 42-летнего итальянца стал конфликт с руководством «Ромы». Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе.
Обновлено в 09:19
Общество
Названо число работающих пенсионеров в России
По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Общество
Китайско-российский торгово-экономический индекс презентовали в Харбине
Китайско-российский торгово-экономический индекс, получивший название Харбинского, был представлен в воскресенье в Харбине.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Футбол
«Лион» заинтересовался защитником «Спартака»
Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас попал в сферу интересов «Лиона».
Обновлено в 07:00
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Футбол
Президент «ПСЖ»: «Неймара никто не принуждал подписывать контракт»
Никто не заставлял его подписывать контракт.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным
Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»
Паулина Андреева, облаченная в прозрачное платье, пришла на закрытие кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36