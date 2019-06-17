Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата ГосдумыРБК 04:35
YouTube-блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы Василия Власова по работе с молодежью. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов для работы с молодёжью в качестве своего помощника на общественных началах привлёк известного YouTube-блогера Юрия Хованского, об этом РИА Новости сообщил сам депутат.РИА Новости01:46
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