Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата ГосдумыРБК 04:35

YouTube-блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы Василия Власова по работе с молодежью. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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Блогер Хованский стал помощником депутата

Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов для работы с молодёжью в качестве своего помощника на общественных началах привлёк известного YouTube-блогера Юрия Хованского, об этом РИА Новости сообщил сам депутат.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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