Блогер Хованский стал помощником депутата ВласоваКоммерсантъ 05:07

Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов для работы с молодёжью в качестве своего помощника на общественных началах привлёк известного YouTube-блогера Юрия Хованского, об этом РИА Новости сообщил сам депутат.

с чего всё началось

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов взял себе в помощники YouTube-блогера Юрия Хованского. Он будет работать на общественных началах, сообщил «РИА Новости» депутат. Он рассказал, что будет привлекать блогера для работы с молодежью.

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