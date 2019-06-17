Общество

Блогер Хованский стал помощником депутатаГазета.Ru 05:42

Депутат Госдумы Василий Власов привлек для работы с молодежью в качестве своего помощника YouTube-блогера Юрия Хованского, передает РИА "Новости" со ссылкой на слова самого Власова. Депутат утверждает, что Хованский стал его помощником на общественных началах и поможет в законотворчестве.
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Блогер Хованский стал помощником депутата

Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов для работы с молодёжью в качестве своего помощника на общественных началах привлёк известного YouTube-блогера Юрия Хованского, об этом РИА Новости сообщил сам депутат.
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Василий Максимович Власов
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года.
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