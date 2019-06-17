Блогер Хованский стал помощником депутатаГазета.Ru 05:42

Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов для работы с молодёжью в качестве своего помощника на общественных началах привлёк известного YouTube-блогера Юрия Хованского, об этом РИА Новости сообщил сам депутат.

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Депутат Госдумы Василий Власов привлек для работы с молодежью в качестве своего помощника YouTube-блогера Юрия Хованского, передает РИА "Новости" со ссылкой на слова самого Власова. Депутат утверждает, что Хованский стал его помощником на общественных началах и поможет в законотворчестве.

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