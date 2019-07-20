Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью ДудюLenta.ru 12:32
В мае Давидыч в интервью Юрию Дудю рассказал, как отбывал тюремный срок. Отдельное внимание блогер уделил своей физической подготовке. Он утверждал, что за 3,5 часа мог отжаться 1500 раз, без остановки сделать 1200 приседаний и выполнить 3000 скручиваний на пресс подряд.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:06, Вашингтон
Политика
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Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
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Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
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Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
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Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
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Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.
Обновлено вчера в 19:17
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ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче второго тура РПЛ
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В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
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Футбол
Вильена признан лучшим игроком матча «Уфа» — «Краснодар»
Встреча завершилась волевой победой «Краснодара» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» будет вручаться после каждой игры РПЛ, а лауреаты будут выбираться экспертами телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».
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«Ростов» и «Спартак» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».
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Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24