Общество

Блогер Badcomedian и студия Kinodanz заключили мировое соглашениеКоммерсантъ 12:42

Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение.
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Автор YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов и подавшая к нему иск на 1 млн рублей кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, сообщил
 «МБХ медиа» адвокат видеоблогера Сергей Панченко.
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BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на ₽1 млн

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Блогер Badcomedian и студия Kinodanz заключили мировое соглашение

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BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

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Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение

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