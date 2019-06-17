Общество
Блогер Badcomedian и студия Kinodanz заключили мировое соглашениеКоммерсантъ 12:42
Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение.
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Автор YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов и подавшая к нему иск на 1 млн рублей кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, сообщил «МБХ медиа» адвокат видеоблогера Сергей Панченко.Новая газета12:00
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Политика
Миллионные протесты прошли в Гонконге
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Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
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На границе Китая и КНДР произошло землетрясение
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В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
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В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 представлен в России
Продажи Xiaomi Mi Smart Band 4 начнутся с 8 июля по цене 2990 рублей.
Обновлено в 12:57
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Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП для нетрезвых водителей.
Обновлено в 13:15
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
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На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
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Политика
Умер бывший первый замглавы КГБ СССР Филипп Бобков
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Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе счел закономерным желание родившихся на полуострове украинцев получить гражданство России.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие
Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем
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Обновлено в 13:36
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Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»
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Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году
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Обновлено в 13:27
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Представлен доклад о модернизации ядерного оружия в мире
По данным СИПРИ, количество ядерного оружия в мире продолжает сокращаться благодаря усилиям России и США, однако страны, обладающие такими вооружениями, продолжают их модернизацию.
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24