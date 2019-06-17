Блогер Badcomedian и студия Kinodanz заключили мировое соглашениеКоммерсантъ 12:42

с чего всё началось

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин не дает денег сыну от первого брака Иосиф Пригожин рад помириться с родным сыном от первого брака, но пока не намерен давать ему денег.

Финансы Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда «В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.

Экономика Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного» Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».

Политика Миллионные протесты прошли в Гонконге Около двух миллионов граждан Гонконга в минувшее воскресенье прошли маршем протеста против расширения власти КНР в бывшей британской колонии, сообщил телеканал ABC.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Общество Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.

Происшествия Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.

Политика В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".

Гаджеты Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 представлен в России Продажи Xiaomi Mi Smart Band 4 начнутся с 8 июля по цене 2990 рублей.

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП для нетрезвых водителей.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Политика Умер бывший первый замглавы КГБ СССР Филипп Бобков Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, многолетний глава 5-го политического управления КГБ генерал армии Филипп Бобков умер в Москве на 94-м году жизни.

Политика В Крыму оценили желание бывших крымчан стать гражданами России Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе счел закономерным желание родившихся на полуострове украинцев получить гражданство России.

Армия и оружие Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».

Армия и оружие Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.

Общество Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд.

Армия и оружие Представлен доклад о модернизации ядерного оружия в мире По данным СИПРИ, количество ядерного оружия в мире продолжает сокращаться благодаря усилиям России и США, однако страны, обладающие такими вооружениями, продолжают их модернизацию.

Шоу-бизнес Сын Евгении Феофилактовой начал худеть Евгения Феофилактова не считает, что у Даниэля есть проблемы с весом, но на тренировки часто берет наследника с собой.

Политика Мусульмане потребовали объяснений от Колесникова за слова о мечетях Выступление Колесникова на рабочей группе в ЕГД Мухутдинов пишет, что мусульмане глубоко оскорблены такой провокационной, недопустимой постановкой вопроса – и оскорбились мусульмане не только Свердловской области, но и других регионов страны.