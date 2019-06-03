Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзораРБК 15:32

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.

Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора

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