Культура

Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзораРБК 15:32

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
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Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора

РБК15:32

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска компании Kinodanz

РИА Новости14:14

BadComedian заявил, что может закрыть канал из-за иска на миллион рублей

Говорит Москва12:36

BadComedian пожаловался на давление Минкультуры и миллионный судебный иск

Lenta.ru12:48

К BadComedian подали иск на миллион рублей за обзор на фильм «За гранью реальности»

Афиша Daily12:02

От блогера Badсomedian требуют 1 млн рублей за показ отрезков из фильма

Ведомости14:37

«Они сказали: нас поддерживает Минкульт, за нами влиятельные люди». BadComedian о компании Kinodanz, которая пытается закрыть его канал

Дождь14:27
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Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

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IPadOS: Apple разработала операционную систему для планшетов iPad

На конференции Worldwide Developers Conference 2019 (WWDC 2019) вице-президент Apple Крейг Федериги представил операционную систему iPadOS для планшетов iPad.
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Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
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Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника

В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
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Футбол

Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает Hurriyet.
Обновлено в 14:24
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Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 15:43
Экономика

Сбербанк заподозрил основателя Антипинского НПЗ в двойной бухгалтерии

Основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные с ним трейдерские структуры кредиты под поручительства предприятия, рассказал Forbes бывший сотрудник Сбербанка (основной кредитор НПЗ), и подтвердил бывший топ-менеджер НПЗ.
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Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено в 11:14
Политика

Кучма приветствовал свое возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 13:02
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
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В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Экономика

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Обновлено в 11:52
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса

Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено в 15:47
Культура

Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за $12 млн

Обновлено в 14:29
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
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Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером

Обновлено в 15:42
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
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Гаджеты

Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона

Обновлено в 08:40
Гаджеты

Apple закрывает приложение iTunes

ИА «Ореанда-Новости» Корпорация Apple намерена отказаться от приложения iTunes и заменить его несколькими разными программами.
Обновлено вчера в 11:45
Общество

IKEA запустила библиотеку дизайн-проектов для российских «хрущевок»

Обновлено в 11:45
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Происшествия

Автомобиль BMW на большой скорости разгромил центр Казани

Обновлено в 10:02
Футбол

Экс-тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси»

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия претендует на место наставника "Челси", если Маурицио Сарри решит уйти в "Ювентус".
Обновлено в 14:51
Политика

РФ заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

Россия отказалась поддержать предложение Кувейта, Германии и Бельгии выступить с заявлением от имени Совбеза ООН с призывом к сторонам в Сирии подтвердить прекращение огня.
Обновлено в 13:01
Политика

Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе

Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
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Экономика

Балахнинский бумкомбинат выплатит 212 млн руб. дивидендов

Бумкомбинат "Волга" (АО, Балахнинский район, Нижегородская область) выплатит по итогам 2018 года 212 млн руб. дивидендов по обычным акциям.
Обновлено в 10:49
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BadComedian
российский видеоблогер и обозреватель кинофильмов. BadComedian - псевдоним Евгения Баженова и название его основного канала на YouTube.
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Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.
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