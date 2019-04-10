Футбол
Близкий друг Кокорина заявил, что садился к нему на колениНародные новости 07:26
Близкий друг нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина заявил на суде, что садился к нему на колени. Как отмечает RT, мужчина, проходящий в резонансном деле свидетелем, считает этот поступок совершенно безобидным.
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Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Наука
На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций
Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин и Медведев посетили церковь в Царском селе
Обновлено в 12:00
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Экономика
Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми
Министр заявил, что в течении ближайших 3-5 лет не следует вводить какого-либо надзора и контроля за самозанятыми, поскольку программа нового налогового режима еще довольно «сырая» и введение подобных мер с легкостью может отпугнуть людей от перехода на «белый» статус.
Обновлено в 15:54
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика
Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Экстренно заседание было назначено по гуманитарной ситуации в Венесуэле, но вице-президент Майк Пенс снова попытался все свернуть на политику.
Обновлено в 13:45
Футбол
«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»
14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено в 07:53
Происшествия
В пермской школе некачественной едой отравились 137 учеников
137 учеников не вышли сегодня на занятия в школу №107 Перми.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 13:30
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес
Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено в 13:23
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Порошенко назвал предложение Зеленского по Донбассу некомпетентным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы страны сейчас соблюдают режим тишины в Донбассе, а предложение кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского "перестать стрелять" назвал некомпетентным.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Космос
Более 600 спутников выведут на орбиту для реализации системы «Сфера»
Глава федерального ведомства заявил, что к 2018 году на низких и средних орбитах должно появиться более 600 российских спутников, которые будут использоваться для связи, а также дистанционного зондирования Земли.
Обновлено в 10:46
Общество
Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет
Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Здоровье
Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака
Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено в 15:32
Политика
Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»
Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час до трех тысяч рублей, сообщил замначальника ГАИ МВД Олег Понарьин.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14