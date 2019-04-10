Футбол

Близкий друг Кокорина заявил, что садился к нему на колениНародные новости 07:26

Близкий друг нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина заявил на суде, что садился к нему на колени. Как отмечает RT, мужчина, проходящий в резонансном деле свидетелем, считает этот поступок совершенно безобидным.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чек на 264 тысячи, шутки про Вегас: новый эпизод шоу из Пресненского суда

Sports.ru15:24

Свидетель по делу Мамаева и Кокорина: «Представляете, что будет, если футболист в голову с ноги ударит?»

Спорт БИЗНЕС Online06:09

"Это тебе не Вегас!" Стенограмма второго дня суда над Кокориным и Мамаевым

Спорт-Экспресс15:55

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева заявил, что у пострадавшего Пака не было претензий

Sport.ru07:13

Свидетель подтвердил факт примирения Пака с футболистами Кокориным и Мамаевым в кафе

RT на русском07:32

Куропаткин — о деле Кокорина и Мамаева: «Говорили, что мы теперь присядем. А за что — найдут»

Sport24.ru06:46

Свидетель Куропаткин: решили принести извинения Паку, потому что вежливые люди

Чемпионат07:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Наука

На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций

Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Общество

В Архангельске задержали семерых участников «мусорных» протестов

Обновлено в 13:54
Политика

Путин и Медведев посетили церковь в Царском селе

Обновлено в 12:00
Авто

Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Футбол

Каррера об увольнении из «Спартака»: Возможно, решение было поспешным

Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт

Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес

Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности

Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Экономика

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми

Министр заявил, что в течении ближайших 3-5 лет не следует вводить какого-либо надзора и контроля за самозанятыми, поскольку программа нового налогового режима еще довольно «сырая» и введение подобных мер с легкостью может отпугнуть людей от перехода на «белый» статус.
Обновлено в 15:54
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Экстренно заседание было назначено по гуманитарной ситуации в Венесуэле, но вице-президент Майк Пенс снова попытался все свернуть на политику.
Обновлено в 13:45
Футбол

«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»

14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено в 07:53
Происшествия

В пермской школе некачественной едой отравились 137 учеников

137 учеников не вышли сегодня на занятия в школу №107 Перми.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем

Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 13:30
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Политика

Депутат Алимова продолжит материться даже после критики Володина

Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес

Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено в 13:23
Экономика

Группа «Черкизово» отказалась от SPO

Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

Порошенко назвал предложение Зеленского по Донбассу некомпетентным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы страны сейчас соблюдают режим тишины в Донбассе, а предложение кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского "перестать стрелять" назвал некомпетентным.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Космос

Более 600 спутников выведут на орбиту для реализации системы «Сфера»

Глава федерального ведомства заявил, что к 2018 году на низких и средних орбитах должно появиться более 600 российских спутников, которые будут использоваться для связи, а также дистанционного зондирования Земли.
Обновлено в 10:46
Общество

Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет

Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Здоровье

Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака

Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено в 15:32
Политика

Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Общество

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час до трех тысяч рублей, сообщил замначальника ГАИ МВД Олег Понарьин.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное