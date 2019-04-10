Близкий друг Кокорина заявил, что садился к нему на колениНародные новости 07:26

Близкий друг нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина заявил на суде, что садился к нему на колени. Как отмечает RT, мужчина, проходящий в резонансном деле свидетелем, считает этот поступок совершенно безобидным.

Близкий друг Кокорина заявил, что садился к нему на колени

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Наука На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.

Авто Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.

Путешествия Федор Конюхов снова попал в шторм Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Экономика Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми Министр заявил, что в течении ближайших 3-5 лет не следует вводить какого-либо надзора и контроля за самозанятыми, поскольку программа нового налогового режима еще довольно «сырая» и введение подобных мер с легкостью может отпугнуть людей от перехода на «белый» статус.

Спорт Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Политика Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы Экстренно заседание было назначено по гуманитарной ситуации в Венесуэле, но вице-президент Майк Пенс снова попытался все свернуть на политику.

Футбол «Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака» 14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».

Происшествия В пермской школе некачественной едой отравились 137 учеников 137 учеников не вышли сегодня на занятия в школу №107 Перми.

Шоу-бизнес Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Шоу-бизнес Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.

Экономика Группа «Черкизово» отказалась от SPO Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.

Армия и оружие Порошенко назвал предложение Зеленского по Донбассу некомпетентным Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы страны сейчас соблюдают режим тишины в Донбассе, а предложение кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского "перестать стрелять" назвал некомпетентным.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Космос Более 600 спутников выведут на орбиту для реализации системы «Сфера» Глава федерального ведомства заявил, что к 2018 году на низких и средних орбитах должно появиться более 600 российских спутников, которые будут использоваться для связи, а также дистанционного зондирования Земли.

Общество Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.

Здоровье Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.

Политика Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2» Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.

Общество ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час до трех тысяч рублей, сообщил замначальника ГАИ МВД Олег Понарьин.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.